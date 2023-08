Fans de Guillermo del Toro tienen diferencias por mural en su honor

Un mural con el rostro de Guillermo del Toro, quizá uno de los cineastas más queridos por el público mexicano, se está pintando cerca de la Cineteca Nacional de Coyoacán, lo que ha generado mucho interés por parte de los visitantes a ésta, que no pierden la oportunidad de tomarse una foto frente a la obra, que apenas está terminándose. Eso sí, las críticas sobre la pintura no dejar de decirse, pues hay quien piensa que lo pusieron enojado, algo que no va con su imagen, y más bonachón.





Lee también Esto es lo que se sabe sobre la salud de Luis Miguel tras supuesta hospitalización en Chile

El reto al que se enfrenta la nueva Cineteca Nacional de las Artes

Para elevar la presencia de la nueva Cineteca Nacional de las Artes, ubicada a un costado del CNART y los Estudios Churubusco, ya se preparan una serie de actividades que puedan ser difundidas por prensa y llegar al gran público, que durante el primer fin de semana prácticamente agotó las localidades que han sido gratuitas hasta ahora. El reto, saben las autoridades culturales, es que los números se sostengan una vez que se comience a cobrar y sabiendo que la estación de metro más cercana está a 20 minutos caminando.





Cineteca Nacional de las Artes. Foto: Twitter @CinetecaMexico





Rostros ocultos ya no ocultan sus orígenes

"Chilanpatios" o "Tapalangos" es como el grupo Rostros Ocultos se refieren a sí mismo, pues es oriundo de la Perla Tapatía, pero desde hace casi cuatro décadas visitan constantemente la capital mexicana para ofrecer conciertos, siendo el más reciente un homenaje a José José. Los intérpretes de “El final” y “Abre tu corazón” saben que todo suma y el cariño de los citadinos desde los 80 los han mantenido vigentes.





Lee también Entre lágrimas, vocalista de Yahritza y su Esencia confiesa que ante el odio tiene miedo de salir a la calle