Erik Rubín, el experto en spoilear películas

Durante la promoción del tema que recientemente grabaron juntos Erik Rubín y su hija Mía, la joven dejó claro que su papá es bueno para arruinar sorpresas, ya sea que se trate de la trama de alguna película o incluso alguna noticia, algo que podría ser un poco molesto. “No podemos decir nada de los ‘Avengers’, por ejemplo, porque todo el tiempo está diciendo spoilers”, comparte Mía. Una situación similar estuvo por suceder con el nombre de su próximo material musical, pues la joven de 18 años mantuvo la sorpresa: “no podemos decir el nombre del EP, pero estoy segura que tú lo hubieras dicho, qué bueno que no te preguntaron a ti”, expresa entre risas la intérprete, quien promociona el sencillo “Amor maldito”, junto a su papá.

Erik Rubín. Foto: Armando Pereda/EL UNIVERSAL

Verónica Falcón trabajó con Danny Trejo sin que se vieran

Verónica Falcón filmó una película con Danny Trejo, pero nunca lo vio en el set. La actriz mexicana que ha destacado en producciones estadounidenses como “Ozark” y “La purga: infinita”, ahora trabajó con Trejo (“Mini espías”), para la película de artes marciales “American Underdog”, que aún no se estrena, pero revela que aunque comparten espacio en la ficción: un gimnasio donde él entrena y ella es la dueña, nunca filmaron juntos. “Curiosamente en las grabaciones no lo conocí porque no tuvimos escenas juntos, pero como un año después me invitaron a una fiesta en la que estaba Danny con su hijo y un amigo mío, que trabaja con Danny, entonces cenamos juntos y le dije: ‘qué curioso que te venga a conocer aquí porque yo audicioné pensando que iba a trabajar contigo’”, cuenta Falcón.

Verónica Falcón. Foto: Instagram

Foro teatral no se recupera de la pandemia

Para quienes no ha sido fácil recuperarse de la crisis de la pandemia ha sido para los productores que trabajan en el Foro Off Spring, en la colonia San Rafael, que a lo largo de la semana presenta diversas obras de teatro para toda la familia, de manera gratuita. Así que lo que ayuda a levantar sus proyectos es la venta de productos en la dulcería y con propinas que reciben de los asistentes, a través de sobres amarillos que entregan al ingresar. “Con ese sobre es como se sostiene el foro. Desde la pandemia la vida teatral cambió, cerramos la taquilla y decidimos tomar esta responsabilidad de aportación voluntaria porque creemos que el teatro es un derecho”, señala la actriz y directora teatral Adriana Enríquez.

Foro Off Spring. Foto: Facebook