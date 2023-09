El tropezón de Miss Internacional 2023

Pero qué susto se dio Valeria Villanueva, quien actualmente porta el título de Miss Internacional 2023 en el certamen Mexicana Universal. Casi pierde el glamour. Una hora después de haber concluido la competencia en Aguascalientes, la joven acudió a una zona VIP, junto con el resto de sus compañeras, pero por lo largo de su vestido no vio unos cables que había en el piso y tropezó; afortunadamente había otra persona cercana que le ayudó de inmediato para que no fuera a dar al piso, eso sí no ocultó el mega susto que se llevó.

Yalitza quiere dejar atrás a Cleo

Yalitza Aparicio quiere dejar atrás el papel de Cleo que le dio fama como protagonista en la cinta “Roma”, de Alfonso Cuarón. Así lo contó Nicolás Celis, quien fue su productor en aquel debut en cine y con el que además obtuvieron un Oscar. Ahora que ambos trabajaron en una nueva historia: “La gran seducción”, donde Yalitza interpreta a una maestra en un pequeño pueblo, Nicolás recordó que para la actriz, este personaje fue una promesa de reinventarse. “Yali fue como un detonador de esta película porque es un personaje muy rico, que se sale de lo que normalmente recibíamos de proyectos y el reto ha sido encontrar historias distintas, por eso cuando Yali leyó este guión se emocionó muchísimo”. El productor dice que ambos están trabajando en conjunto para encontrar buenas series y películas en las que la mexicana pueda continuar su carrera.





La actriz quiere dejar atrás el personaje que le dio fama internacional. Foto: Instagram





“¡Cuéntamelo ya! Le gana en rating a “Ventaneando”

El programa de revista especializado en espectáculos “¡Cuéntamelo ya! tiene más rating que los programas que están al mismo tiempo en la empresa de enfrente, que son “Ventaneando” y “Venga la alegría”. De acuerdo con una empresa medidora de audiencia, se informó que el show de Televisa es visto por 2.1 millones de personas, es decir que supera a “Ventaneando” y “Venga la alegría” por 73%, pues durante el tiempo que los programas coinciden, los shows de Azteca son vistos por 1.2 millones de personas.