Eduardo Capetillo Jr. se deja sorprender por Cibernético en “MasterChef”

A Eduardo Capetillo Gaytán le sorprende la variedad de personalidades que entrarán en la tercera temporada del reality de Azteca “MasterChef Celebrity”. A la mayoría de los concursantes, reconoce, no los había visto antes y ni siquiera se imaginaba que cocinaban, como en el caso del luchador Cibernético. “¿Cuándo te ibas a imaginar que este personaje arranca cabezas cocinando o algo así? Y dices: ‘qué padre, es un tipazo’, yo no tenía el gusto de conocerlo y ahora, platicando con él, me doy cuenta de que es un tipazo él y todos”, expresa y se declara listo y con las mejores vibras para mostrar su sazón en la cocina más famosa de México.

Rodrigo Prieto remarca gama de rosas en “Barbie”

Para poder captar los distintos tonos rosados que se verán en la película “Barbie”, Rodrigo Prieto se basó en el technicolor de los años 60, en el que los colores eran muy marcados. El cinefotógrafo mexicano dice que el reto fue precisamente diseñar una paleta de colores que lograr retratar todo lo que se deseaba del rosa, además del azul y el amarillo. El filme será uno de los grandes estrenos de este verano, con la participación de Margot Robbie, quien dará vida a la muñeca, y Ryan Gosling como su novio Kent.

El cinefotógrafo mexicano reconoció que la cinta fue un reto para su carrera. Foto: Archivo





Debut de hija llena de orgullo a Susana Zabaleta

Muy orgullosa se ha mostrado Susana Zabaleta de ver a sus retoños seguir sus pasos en el medio artístico. Primero lo hizo Matías, desde su adolescencia, tanto en la música como en la actuación, y ahora la mayor, Elisabetha, quien regresó de haber estudiado actuación en Londres, pues el requisito que puso la actriz para pisar un escenario es que se prepararan y que aprendieran de los grandes porque la improvisación no va con ella. Su primogénita, de 21 años, debutará en México en la obra “Toc toc”, frente a los exigentes ojos de su mamá Susana y de su papá, el cineasta Daniel Gruener.

Foto:Archivo

