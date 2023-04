Diego Verdaguer, el holograma que tomó forma con Omar Chaparro

Omar Chaparro, quien fue amigo de Diego Verdaguer y es también muy cercano a Amanda Miguel y Ana Victoria, prestó su figura para que se realizara una detallada postproducción del holograma que acompaña a las cantantes en la gira tributo al artista argentino. “Fue muy difícil de confrontar”, reconoce Ana Victoria, “incluso para Omar, ninguno nos imaginamos el final que tuvimos, pero Omar hizo un gran trabajo y fue un gran honor su presencia y su apoyo. Para mí era muy importante que el alma de mi padre se representara, es algo muy bonito porque lo logramos, que su esencia esté presente”.

Lee también Belinda muestra conversación secreta con Babo, vocalista de Cartel de Santa: "espero no te enojes"

Tita, difícil de superar para Lumi Cavazos

A más de 30 años del estreno de “Como agua para chocolate”, la actriz Lumi Cavazos acepta que no fue fácil dejar atrás su papel como Tita en una de las cintas más exitosas del cine mexicano “Marcó un parteaguas en el cine y ha sido difícil superar eso”, acepta Cavazos. “Pero fue para mí un gran regalo que me abrió muchas puertas y que a la fecha me sigue dando muchas alegrías, no me tengo que desprender (de ese papel), porque es una experiencia mía única”. Aunque su carrera continuó lejos del cine, más en el teatro y la televisión, asegura que nunca le llamó la atención dar el salto a la industria internacional. “Estuve viviendo en Los Ángeles un tiempo, pero no era mi ambición quedarme en Hollywood”.









Clara Lago quiere volver a trabajar en México

Luego de haber trabajado por vez primera en México con la comedia “Amores permitidos”, que llegó a la plataforma ViX+, la actriz española Clara Lago espera más ofertas nacionales, pues dice haber disfrutado su reciente estancia en la capital mexicana. La producción, nos cuenta, sufrió un poco porque al ser ella antivacunas Covid-19, tenían que protegerla más que a otros, pero asegura que toda grabación transcurrió sin problemas.