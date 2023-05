Diego Luna: Más que un gran actor latino, una pasión oculta

Diego Luna, conocido por su destacada participación en "Rogue One", tiene una faceta que pocos conocen: ¡no sabe bailar salsa! Aunque esto no parece incomodar al actor, ya que aprendió algunos pasos durante el rodaje de "Havana Nights" y eso le ha permitido sobrevivir en sociedad. Incluso él mismo reconoce que si alguien lo observa detenidamente, podrá percatarse de su falta de destreza en este ritmo latino.

César Évora: Los secretos detrás del actor estrella

César Évora tiene una política laboral muy estricta: no revelarle a nadie, ni siquiera a su propia familia, los detalles de los personajes que interpreta, ni siquiera lo que sucederá en el próximo episodio. Cuando alguien intenta sacarle información, el actor de "¿Qué le pasa a mi familia?" y "Te doy la vida" siempre responde con una sonrisa y sugiere que mejor se mantengan al tanto sintonizando la televisión, ya que él no romperá la magia revelando nada.

¿Un nuevo disco en camino para Los Bunkers?

Aunque no lo han confirmado oficialmente, todo apunta a que la banda chilena Los Bunkers, que estuvo fuera de los escenarios durante 9 años, tiene varias canciones listas para ser lanzadas este año. Tras el éxito de su reciente sencillo "Bajo los árboles", los integrantes de la banda mantienen la incertidumbre sobre un posible álbum en camino. Mauricio Basualto afirmó: "Vamos paso a paso, por ahora queríamos presentar este tema, pero no hemos anunciado un disco en puerta". Entre risas, Francisco Durán, el tecladista, agregó: "¡No! Nosotros no hemos dicho eso". Sin duda, mantienen el misterio y la emoción en torno a su regreso musical.