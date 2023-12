Daniela Spallla se declara fan de Milo J y Nicki Nicole

Daniela Spalla, la cantante argentina de balada y pop argentina, se declara fan de un nuevo descubrimiento musical: Milo J, el joven de 19 años, y de la rapera Nicki Nicole, pero no colaboraría con ellos. “Los disfruto, me parece impresionante todo el talento que tienen, pese a lo jóvenes que son, pero creo que no me sentiría muy cómoda colaborando en esos ritmos que son diferentes a lo que hago”, dice la artista de 39 años, afincada en México y quien, por cierto, tras dos conciertos en el Teatro Metropólitan va por el Auditorio Nacional.

El Bogueto, reggaetonero mexicano, ha llamado la atención de artistas como J Balvin, que siguen su trabajo, por lo que no verían extraño una colaboración con él o con Dani Flow y el Malilla. A principios de este 2023, el cantante no eran ta conocido y comenzó a crecer de la mano de Uzielito Mix, quien fue el primero en introducir nuevos sonidos al perreo mexicano. Ahora Bogueto tiene más presentaciones para cerrar el año que Uzielito. “No tenemos actualmente tanto trabajo como acá el señor”, revela Uzielito. “Sí, afortunadamente este ha sido un gran año, cerramos con muchas presentaciones, pero el próximo creemos que es cuando nuestro movimiento puede explotar”, confirma Bogueto.





El joven reggaetonero ya se ha presentado en importantes escenarios como el Flow Fest. Foto: Instagram





Incrementan pruebas Covid en grabaciones

Aunque no se han eliminado las pruebas Covid-19 de la mayoría de producciones audiovisuales, se están incrementado en este invierno que comienza. Varias producciones se están alistando para realizarlas y detectar a tiempo casos positivos y no afectar producciones. Así fue como “Lotería del crimen”, la serie de Azteca, por ejemplo, detectó en el invierno pasado el caso de una actriz y reacomodó los llamados. En algunos casos de publicidad, han reportado a actores, pero se les avisa dos días después de haber terminado su llamado, lo cual ya es inservible.

