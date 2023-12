Critican a Cuauhtli Jiménez por interpretar a una mujer trans siendo cisgénero

El actor Cuauhtli Jiménez reconoce que hubo muchos espectadores miembros de la comunidad LGBT+ que no se sintieron cómodos con la idea de que él, siendo una persona cisgénero, los representara como lo hizo en los últimos años en las películas “Finlandia”, donde interpretó a un muxe, y “¡Que viva México!”, donde hizo de una mujer trans, aunque asegura que cuando vieron su trabajo, hecho con profesionalismo, hubo comentarios positivos. “Hubo de todo, algo de polémica, incluso algo de hate (odio), pero al final yo tengo una postura muy clara que no va en contra de la agenda de la Comunidad, aunque en el asunto de crear cultura y arte siempre tiene que existir el valor de la libertad. A veces se toman decisiones como contratar actores cis o personas realmente trans; ojalá que las oportunidades para actrices y actores trans sigan creciendo cada día más”, dice.

Parece que tienen muy bien cuidado al cantante de urbano Ozuna, aunque eso implique evitar que responda cuestionamientos relacionados a escándalos o temas incómodos. Así ocurrió recientemente en un encuentro con los medios cuando una persona le preguntó si le afectaron los señalamientos de la madre del trapero Kevin Fret, quien lo llegó a acusar de su asesinato ocurrido en 2019. “Realmente no me ha afectado”, dice Ozuna, “yo no puedo hacer nada con ese sinnúmero de acusaciones, nada que ver. No tengo nada que ver en la ecuación en general, una madre que está sufriendo, a mí me mataron a mi papá, mi abuela sufrió 25 años de luto, eso hay que respetarlo”, pero antes de que terminara sus declaraciones, de la nada el personal de la compañía Sony le dio el micrófono a otra chica para que cambiara de tema.





El reggaetonero está muy bien cuidado. Foto: Instagram





Hugo Catalán no descarta un hijo con Claudia Martín

El actor de “El juego de las llaves”, Hugo Catalán, ya tiene un hijo adolescente al que procreó con una expareja española, pero debido a que él vive en Europa, no lo puede ver tanto como le gustaría, por lo que asegura que le gustaría experimentar otro tipo de paternidad, que podría darse con su pareja, la actriz Claudia Martín: “Si en algún momento vuelvo a tener un hijo digamos que (me gustaría) sin distancia”. Mientras tanto esta Navidad será la primera que Aarón, de 17 años, visite al actor y su pareja en México para pasar las fiestas decembrinas.

Hugo Catalán y Claudia Martín. Foto: Instagram

