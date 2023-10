Celos por Fey corroen en los 90's Pop Tour

Los celos están desatados entre el elenco de los 90’s Pop Tour, pues resulta que Fey es la artista que más atrae público a los conciertos, la que más engagement tiene y es garantía desde todos los frentes: redes sociales, taquilla, promoción y esto lo han resentido los cantantes de este concepto, quienes han empezado a quejarse por el éxito de su colega. Artistas como Litzy, Erik Rubín, Aleks Syntek, Mercurio, Magneto, Sentidos Opuestos, Caló, Kabah, Moenia, JNS y The Sacados han formado parte de este tour en distintas etapa, pero no en vano la intérprete de “Media naranja” y “Azúcar amargo” impuso récord en 1997, en el Auditorio Nacional, con 10 conciertos de la misma gira (90 mil asistentes), algo que ninguna mujer ha superado hasta el momento.

Ana Bárbara, la psicóloga de las melodías del corazón

Todos sabemos que una buena canción puede curar heridas. Pero, ¿qué tal si esas letras provienen del corazón de Ana Bárbara? Según nos cuenta, no solo sus fans encuentran consuelo en sus melodías. La cantante nos confesó: "La semana pasada recibí un mensaje de un amigo que toda la vida ha visto por su familia... dice ‘de verdad me he sentido mal y cuando oigo tus canciones me siento comprendido y de alguna forma liberado’”. ¡Quién necesita terapia con diván pudiendo escuchar a Ana Bárbara y sentirse comprendido!





La cantante ha recibido mensajes de sus seguidores en los que le agradecen por ayudarlos a través de sus canciones. Foto: Prensa Danna.





Kika Edgar no quiere eclipsar a su hija con su brillo estelar

¿Qué sucede cuando una artista de la talla de Kika Edgar tiene una hija brillando en el escenario? Pues, sencillamente, la mamá se quita el sombrero y se coloca en un segundo plano. Y es que, aunque Kika desborda de orgullo por el desempeño de su hija Majo Edgar en "Ellas soy yo: Gloria Trevi", se ha decidido a esquivar a la prensa cuando de hablar de la adolescente se trata. ¿La razón? Quiere que los reflectores iluminen el talento de Majo y no que se queden en la fama de su madre. Eso es querer ver volar a su retoño.





La cantante se quita el sombrero y se coloca en un segundo plano para dejar brillar a su hija. Foto: EL UNIVERSAL / Armando Pereda Maldonado





