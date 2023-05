Carlos Rivera: Ansioso por ser papá ¡Ya practica con los hijos ajenos!

Carlos Rivera está muy emocionado de convertirse en padre. Al parecer, desde que anunció que junto a la cantante Cynthia Rodríguez esperan a su primogénito León, su actitud ha cambiado y parece más abierto a expresar sus emociones. Un video de la conductora Tania Rincón, donde sus hijos Amelia y Patricio le dedicaban unas palabras por el Día de las Madres, dejó a Rivera visiblemente conmovido. "Qué cosa más hermosa son tus hijos", escribió, dando a entender que, sin duda, está listo para embarcarse en la aventura de la paternidad.

Flavio Medina: ¿Amor a Silvia Navarro o sólo amigos "carnales"?

Se dice que el afamado actor Flavio Medina, de 45 años, no está del todo preparado para proclamar a los cuatro vientos su amor por Silvia Navarro. En la reciente presentación de su última obra, "Isla Brava", se le preguntó si pensaba dar el paso y comprometerse con la actriz. En lugar de una declaración romántica, nos encontramos con una negativa, asegurando que entre ellos solo hay una sólida amistad. "Que me lo diga a mí y nos casamos, pero no me ha hecho la propuesta", confesó Medina, en un tono que dejó un halo de incertidumbre en el aire.

Foto: Carlos Mejía/ Photomac/El Universal





Fernanda Castillo aleja a Liam de las redes, ¡hasta que se haga selfies!

Fernanda Castillo ha dejado claros los límites cuando se trata de compartir la vida de su hijo Liam en las redes sociales. Tanto ella como su pareja Erik Hayser se muestran como padres orgullosos, pero es notable la ausencia de imágenes del rostro de su bebé. Castillo defendió su decisión con firmeza: "Es por proteger su privacidad. El día que él quiera salir y tenga la edad suficiente para decir 'yo quiero salir a cámara', podrá hacerlo, pero hasta entonces, los personajes públicos somos su papá y yo, y quiero respetarlo así".

La actriz ha sido muy cuidadosa con las fotos que publica sobre su hijo Foto: Archivo





