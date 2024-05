Candidatos de la CDMX se reunirán con la comunidad audiovisual

En campaña todo se vale para ganar simpatías. Y candidatos a la gubernatura de la Ciudad de México alistan reuniones con la comunidad audiovisual local, a fin de hablar sobre políticas públicas necesarias para fomentarla. Los equipos de Clara Brugada y Santiago Taboada, señalan, están interesados en el tema y saber qué capital mexicana reciben en ese ámbito. De acuerdo con el Anuario Estadístico 2023 de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, la capital es por ahora el corazón de rodajes en México, luego de que durante el año pasado liberó más de 5 mil permisos para filmar y grabar películas, series, telenovelas y publicidad.

Angélica Vale y el "secreto" para soportar a todos en "Juego de voces"

En el mundo del espectáculo, la comodidad no siempre es una prioridad, pero Angélica Vale ha encontrado la manera de mantenerse cómoda sin perder el estilo. Durante la reciente grabación de "Juego de voces", la popular presentadora reveló su secreto para soportar largas horas de pie: un par de sandalias Crocs. A pesar de lucir un elegante vestido blanco, no dudó en mostrar su calzado práctico, explicando al público: "Lo mejor de mi outfit es esto, luego me empiezan a doler las 'patas'".

Angélica Vale. Foto: Archivo

Elizabeth Álvarez encanta a sus fans en el teatro

Elizabeth Álvarez también sabe cómo ganarse el cariño de sus seguidores con gestos sencillos pero significativos. Recientemente, durante su visita a la obra "Los marihuanólogos", la actriz fue el centro de atención de varios fans que no dudaron en acercarse para solicitar fotos y compartir halagos. Un admirador no pudo contenerse y le exclamó “¡Adiós guapa!”, a lo que ella, con una sonrisa, respondió amablemente "adióóós". El pequeño intercambio fue suficiente para dejar a sus seguidores presentes encantados. Hay una larga lista de actores que deberían aprenderle.

Foto: Carlos Mejía / AGENCIA EL UNIVERSAL