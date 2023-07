Bigorra pedía refuerzos para no dejar “La casa de los famosos”

Raquel Bigorra pedía refuerzos por todos lados para no salir de “La casa de los famosos”, según contó Paola Suárez, una de las amigas de la también integrante del reality, Wendy Guevara. Suárez dijo que una de las personas que trabaja con la conductora de televisión le escribió con un mensaje que le pedía subir unas stories de instagram apoyando a Bigorra para que no saliera, luego de haber sido nominada junto a Sergio Mayer y Paul Stanley. “Te doy para un refresquito”, le escribieron a Paola, quien además mostró la conversación en la que se negó a participar. “No bebé, yo cuando apoyo, apoyo de corazón, me tiene que nacer a mí para apoyar a la persona, si no, no. Lo siento”, respondió la influencer. El escaso apoyo para Bigorra se reflejó la noche del domingo, ya que tuvo que abandonar la casa.

Oleada de críticas al Bombón asesino por cantar “Sálvame”

“Una lluvia de críticas le cayó a Ninel Conde al interpretar la canción “Sálvame” y un popurrí de éxitos de RBD. Si bien Ninel Conde interpretó a la mamá de Dulce María en la telenovela “Rebelde”, de la que surgió el grupo, los fans de la banda no le perdonaron al Bombón asesino su atrevimiento de haber cantado -y de qué manera- el cuasi himno del sexteto, ahora quinteto en este regreso a los escenarios. “Sálvame de escucharte”, “Sálvanos de este castigo” escribieron algunos usuarios.













Pablo y Melissa de Matisse aclaran romance

A pesar de que Pablo Preciado se ha dejado ver en el pasado feliz junto a su esposa e hija, en un evento reciente de los premios Grammy Latino se le cuestionó sobre una presunta relación con Melissa Robles, su compañera y vocalista del grupo Matisse. Al respecto, ninguno de los dos confirmó pero tampoco negó que tuvieran algo más que una amistad. “¿Qué tan cierto será?”, bromeó Melissa. “Estamos muy enamorados los tres, muy enamorados del proceso en el que estamos”, agregó Preciado.





Los rumores de una relación entre Pablo y Melissa han comenzado a circular en redes sociales. Foto Instagram

