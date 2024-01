"Berlín" asalta Netflix

“Berlín”, que apenas estrenó el viernes pasado, hizo de los suscriptores de Netflix sus rehenes y con 11.3 millones de visitantes durante su estreno, asaltó el primer lugar del top ten como la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma, superando incluso a la serie de la que nació: “La casa de papel”, que había mantenido ese sitio durante meses. Esto entusiasmó tanto a los productores y ejecutivos que, nos cuentan, contemplan nuevos derivados de la emisión española donde surgió el personaje de Berlín, gestor del gran asalto al Banco Central. Pedro Alonso, protagonista de este spin off y quien interpreta a Berlín, en tanto, se ha reservado un tiempo este 2024 en espera de la confirmación de la segunda temporada que, se ve, es inminente.

Trabajadores le toman el pelo a empresa de catering

Las fiestas navideñas fueron “mal negocio” para algunas compañías dedicadas a la alimentación de producciones de cine y tv. Una de ella fue convencida por algunos trabajadores para hacerles una cena, a cambio de unas botellas de alcohol, argumentando que no tenían dinero suficiente. Los encargados de la empresa de catering aceptaron envueltos en el espíritu decembrino, prepararon con todo esmero y amor la comida, pero cuando recibieron las botellas, se dieron cuenta que éstas eran piratas: tenían calcomanías sobrepuestas y el contenido era alcohol puro. Evidentemente, comentan, no lo habían hecho por la botellas, porque no es algo que les importara, sino se trataba de hacer una buena acción que, al final de cuentas, es con lo que se quedan. “Ojalá hayan comido rico”, expresan. Saben que algún día seguramente se encontrarán de frente con los trabajadores que los timaron.

Telenovelas de antaño superan las grandes apuestas de Vix

Si bien TelevisaUnivisión se propuso generar contenidos originales de todos los géneros para su plataforma streaming Vix, las telenovelas de la primera década de los 2000 compiten fuertemente en su oferta, entre ellas, “Mi corazón es tuyo”, con Silvia Navarro, “Porque el amor manda”, “Lo que la vida me robó”, “Amores verdaderos”, “La fea más bella” “Destilando amor” y “Rebelde”, cuya afición revivió gracias a la reciente gira de RBD. Nos cuentan que hay melodramas, como “Rebelde” que han incluso rebasado a las grandes apuestas de la plataforma, como la nueva versión de “Senda prohibida” y la serie biográfica “María Félix: La doña”, lo que muestra un gran apego aún al género que ha distinguito a Televisa.





