Aplican ley del hielo a Pablo Chagra

A Pablo Chagra se la aplicaron durante la presentación de la casa en la que habitarán las estrellas en “La casa de los famosos”. Chagra será conductor para el área digital del reality que estrenará Televisa y fue quien dio la introducción de lo que el público verá a partir del 4 de junio tanto por Las Estrellas como por Canal 5. Resulta que la prensa, molesta con el conductor por haberse apropiado de varias notas y haber hablado mal de diversos reporteros y conductores, prácticamente lo ignoró, lo cual él notó y le desconcertó. “Pues qué esperaba”, comentaron entre periodistas.

Karla Laveaga, lo único que pone nervioso al Potrillo

Además de pareja sentimental, Karla Laveaga también es la mejor asistente de Alejandro Fernández. La modelo, quien lo acompaña a todos lados, según aseguran ambos, estuvo presente durante unas entrevistas que el cantante ofreció y demostró que detrás de cámaras está siempre pendiente de lo que ‘El Potrillo’ necesita, además de la buena relación que lleva con su equipo de producción, con quienes entre corte y corte bromeaba y ayudaba. Alejandro por su parte, acepta que está perdidamente enamorado de ella, pues cuando le cuestionamos sobre alguna situación que lo pusiera nervioso, responde: “mi vieja”, refiriéndose a Laveaga, quien todo el tiempo estuvo junto a él tratando de ayudarlo a responder.

Sasha, ni de invitada en “Vaselina”

Sasha fue invitada para formar parte en julio de la nueva versión del musical “Vaselina” que, junto a sus compañeros de Timbiriche, protagonizó hace casi 40 años, pero no estará porque, dijeron ellos mismos, estará de viaje y no se ajustan sus tiempos. Alix, Mariana, Diego, Erik y Benny tienen la esperanza de que haga alguna actuación especial durante la corta temporada; sin embargo, la realidad es que, nos cuentan, no está dispuesta, pues la producción de esta puesta en escena es prácticamente competencia Ocesa, la empresa que la representa y con la que tiene más que un vínculo laboral.