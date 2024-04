¿Anitta insinúa que llevó a Peso Pluma a la cama?

Las redes arden con el último post de Anitta, donde parece más que sugerente la presencia de Peso Pluma... en su cama. Tras encender el escenario de Coachella juntos, la cantante brasileña subió a Instagram una foto que ha desatado todo tipo de especulaciones. En ella, destacaba una gorra negra, muy al estilo del cantante mexicano, reposando sobre el cobertor, lo que ha llevado a muchos a apostar que fue él quien capturó el momento. La diferencia de siete años entre ellos no parece frenar los rumores, ni tampoco el entusiasmo de sus seguidores por esta posible nueva pareja en el panorama musical.

Después de “Juego de voces” llegará “Crush”

No todo son chismes de amoríos, pues en el terreno de la televisión mexicana, Televisa está armando su próxima jugada maestra. Tras el lanzamiento de "Juego de voces", la cadena ya prepara el terreno para "Crush", un desafío de preguntas y respuestas que promete mantener a las familias pegadas a sus pantallas los domingos por la noche. Con planes de emisión simultánea en Univisión, el show se postula para robarle el spotlight a "100 mexicanos dijeron" de TV Azteca, dirigido por El Capi Pérez. ¿Se convertirá en el nuevo favorito o será solo otro intento fallido?

ESPECIAL

CEO del Grammy desafía el protocolo, pero su equipo dice "No"

En una reciente aparición de Manuel Abud, el CEO de la Academia Latina de la Grabación, dejó a un lado el protocolo ejecutivo al optar por un look más relajado durante su charla sobre el 25 aniversario de los premios Latin Grammy. Con el saco desabrochado y una actitud abierta, Abud parecía listo para conectar de manera más personal con la prensa. Sin embargo, los guardianes de su imagen no estaban tan relajados. A los fotógrafos les fue rápidamente prohibido capturar esta faceta menos formal, con el argumento de que "un ejecutivo no puede dejarse ver relajado". La espontaneidad de Abud y las rígidas normas de imagen de su equipo no pasó desapercibida, suscitando murmullos entre los asistentes si vale la pena mantener siempre imagen corporativa, más cuando se trata de la industria del entretenimiento.

Manuel Abud y Joshua Mintz también acudieron al cocktail del World Golf Championships.