Ana de la Reguera deja ver su corazoncito con Poncho Herrera ¡y no es un secreto para nadie!

¡Amor en el aire! Ana de la Reguera no puede ocultar sus sentimientos por Alfonso Herrera. La guapa actriz mexicana compartió una foto en sus historias de Instagram con el ex RBD, en la que se les puede ver juntos en una ciudad costera y añadió un corazón a la imagen. Aunque todavía no han confirmado oficialmente su relación, ambos han dejado entrever que están muy felices en el amor. ¿Será que es hora de que estos dos actores presuman su amor?

El actor Mauricio Martínez se centra en su carrera a pesar de los problemas personales. A pesar de estar involucrado en una demanda por abuso sexual contra un conocido representante artístico, el talentoso histrión no pierde el rumbo y sigue concentrado en su carrera. Su más reciente éxito será su papel en el musical "El hombre de La Mancha", en el que dará vida a Cervantes y Don Quijote. A través de las redes sociales, Mauricio ha demostrado su talento, ganándose el respeto y la admiración de sus colegas en México, como Ernesto D’Alessio que está ansiosos por verlo triunfar en Florida.

Mauricio Martínez. El actor de Broadway hizo público el acoso sexual que sufrió por parte de Toño Berumen, creador de grupos pop como Mercurio y Kairo; cuando después de ganar el reality Operación Triunfo tuvo una entrevista con él en su oficina y se quiso propasar, Mauricio explicó que tenía 23 años y se pudo defender; pero las cosas no quedaron en anécdota y levantó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.





Hugo Stiglitz vive en shock por la muerte de su amigo, Andrés García

Hugo Stiglitz sigue con el corazón roto por la pérdida de su gran amigo. La noticia de la muerte de Andrés García ha dejado a Hugo en estado de shock. Los dos actores se conocieron en Acapulco en los años 60, cuando Andrés era instructor de buceo, y desde entonces mantuvieron una gran amistad. Incluso trabajaron juntos en la película "Tintorera". Tanto así, que cuando alguien le pregunta sobre él, contesta serio y breve o, simplemente, se pasa de largo sonriendo a quienes están cerca dando a entender que no desea tocar el tema.





