Amandititita subió enferma al escenario del Vive Latino

Amandititia guardó un secreto en la pasada edición del Vive Latino que apenas salió a la luz: subió al escenario tan enferma que no podía escuchar de un oído. Horas antes de su participación, la cantante fue llevada incluso a urgencias y, asegura, puso en juego su integridad antes que el cariño de sus fanáticos.

“Soy una persona que le da prioridad a la salud física y mental sobre el trabajo. Pero dejarlos plantados me dolía el corazón. Recé mucho, entendí que fue mi estrés lo que me llevó a esto. Subí al escenario del Vive y realmente no escuchaba nada del lado izquierdo. Lo logré si, ¿Me sentí feliz? No.”, confesó.

Jimin de BTS sigue emocionando a los fans del K-Pop

Los fans del K-Pop dieron una satisfacción a sus miles de fans y es que Jimin, ex integrante de BTS, lanzó su álbum debut como solista tras el anuncio de descanso del grupo, un disco que llevará por nombre “FACE”. Jimin tuvo el respaldo de todos sus fans, quienes en México colocaron en tendencia al cantante bajo la consigna #TeAmamosJimin, el disco incluye seis temas y puede encontrarse ya en plataformas digitales.

María José privilegia tiempo con su hija

La maternidad es una etapa que cambia las prioridades de cualquier mujer, inclusive de las superestrellas como María José, quien aseguró que ahora que su hija Valeria ha crecido, pues ya tiene 8 años, ha decidido manejar su agenda de tal forma que se respete su espacio y tiempo con ella.

“Trato de darle tiempo de calidad, por ejemplo, ya me aparto sus vacaciones, antes sí trabajaba yo con el calendario abierto a todo lo que daba, ahora ya no porque también es importante para ella tener sus vacaciones con su mamá”, dijo.

“Claro que a veces me dice que no me vaya, pero le estoy dando un ejemplo muy padre, porque la mujer latina es una mujer trabajadora, pero esto no sólo me pasa a mí sino a millones de mujeres que no sólo se van los fines de semana, sino que se ausentan todo el mes”.