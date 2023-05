Alguien tendrá más zapatos que Cynthia Rodríguez

“Alguien va a tener más zapatos que yo”, acepta Cynthia Rodríguez mientras acomoda la ropa de su pequeño León, el primogénito que viene en camino. Y aunque ella y su pareja Carlos Rivera ya tienen un cuarto lleno de ropa y juguetes, la cantante asegura que no han ido a hacer las compras para el bebé que se prevé llegue este otoño. “Todo esto son regalos para León, muchas gracias por tanto amor”, muestra la exacadémica emocionada.

Las desavenencias entre Margarita, la última pareja sentimental de Andrés García, y los hijos biológicos del desaparecido actor, tendrán un nuevo capítulo al develarse en Acapulco un busto del histrión. Al evento, que se realizará esta mañana frente al Fuerte de San Diego, no se espera la presencia de Margarita, más que únicamente de los amigos de Andrés y muy posiblemente la de su hijo Leonardo. De acuerdo con gente cercana a la familia, se pidió que la invitación circulada por el Ayuntamiento de Acapulco no le llegara a Margarita, a quien señalan de haber escondido al protagonista de “Tintorera” y “Chanoc” en sus últimos meses de vida, lo cual no le perdonan.





Andrés García. Foto: Instagram @andresgarciatvoficial





Mauricio Martínez se va contra abogada de Alexa Hoffman

Una vez más el actor Mauricio Martínez demuestra que no es una persona que se calle; desde sus redes sociales, ahora exhibió a la abogada Olivia Rubio, defensora de Alexa Hoffman en la demanda que la joven tiene contra su padre Héctor Parra, por corrupción de menores, y esto porque al parecer la litigante y su defendida, junto a Felipe Nájera, director del documental que están haciendo sobre el caso, buscan que el actor se retracte de lo que dijo esta semana sobre Rubio acerca de que tiene pruebas sobre cómo ésta trató de obtener beneficios económicos cuando representaba a una de las víctimas en el caso que él inició contra Toño Berumen, mánager de varios grupos musicales, por abuso sexual, pero Martínez le mandó un mensaje:

“Mi opinión no debe importarte. Tengo pruebas que lo sustentan. Deja de buscarme y enfócate en defender a tu representada cuando más te necesita y deja de ensuciar este caso metiendo a terceros”.