Agreden a Larregui y sale a relucir Adame

Famoso por altercados públicos, el exconductor Alfredo Adame fue tema de conversación, aunque esta vez quien se vio envuelto en un presunto altercado fue León Larregui, que publicó en su red social X que había sido agredido en Francia. Aún así se recordó el nombre de Alfredo Adame, quien ha tenido distintos conflictos a golpes y no puede escapar de esa fama de la cual él tampoco ha sentido pena de ocultar, pues hasta ha hecho demostraciones en televisión de sus supuestas habilidades para el combate.

RBD sólo piensa ahora en descanso: Christian Chávez

Por ahora sólo piensan en descanso, dice Christian Chávez, quien supuestamente había dejado abierta la posibilidad de que RBD continuara su gira del reencuentro. En realidad, aclara, “no tenemos nada cerrado”. Tras cerrar un ciclo de más de 50 conciertos en varias partes de Latinoamérica y Estados Unidos, él y sus compañeros se encuentran muy cansados para tomar una decisión definitiva, pero en sus planes está continuar por lugares donde no se han presentado antes, como Europa. “De que hay ganas, están las ganas de todos, lo que pasa es que nosotros somos nuestra propia empresa, tenemos que reestructurar todo primero, descansar y volver a ver sobre todo a los lugares como Latinoamérica, Europa y partes que no hayamos ido de Estados Unidos y México, entonces está por ahí la idea, pero ahorita no tenemos nada cerrado”.

La banda no tiene planes para alargar su exitosa gira. Foto: OCESA.

El deporte de Alexa Castro que altera a sus papás

Alexa Castro altera a sus papás: Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz Borja, cada vez que practica su pasatiempo favorito: subirse al caballo, sin embargo, sabe que la equitación es un deporte en el que puede mejorar y la relaja, y que dejó de practicar hace tres años para dedicarse de lleno a la música. “Si organizo mis tiempos puedo regresar porque es algo que me encanta. Mis papás me iban a ver y decían: ‘yo no quiero ver eso, nada más te veo saltar y no puedo con los nervios’. Montar a caballo es la perfecta descripción de la vida: si te caes, te vuelves a levantar… al menos que se te disloque un hombro o algo muy grave, eso mismo te pasará siempre: te vas a caer mil veces en la vida”.