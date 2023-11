A Buenfil no le interesa hablar de exclusividades con Televisa

Que no le pregunten mucho a Erika Buenfil sobre su ya terminada exclusividad con Televisa porque parece que es un tema sobre el que a la actriz no le gusta ahondar. Ante los cuestionamientos recuerda que tenía exclusividad pero terminaron muchas, incluida la suya, y por ello ya puede trabajar en otros lugares: “Sigo trabajando en Televisa, siempre que puedo y siempre que me llaman e igual sucede si me gusta el personaje, si los tiempos cuadran, si el productor está interesado realmente en mí, yo trabajo feliz en Televisa”. Sin embargo, al preguntarle hace cuánto ya no cuenta con este contrato, la actriz que recién estrenó la serie “Candy Cruz” por HBO Max comenta: “Hablemos de otra cosa, no vengo a hablar de eso”.

Lee también Día de Muertos: el misterioso homenaje a Ignacio López Tarso en Morelia

“La hora marcada” seduce a la piratería

Los piratas siempre encuentran algo para explotar. Y ahora fue la propia Gigi Saúl Guerrero, directora del primer episodio de la reversión de “La hora marcada”, quien “descubrió” que en Tepito ya se vende en DVD el compilado de episodios que apenas se estrenó la semana pasada en ViX. En su momento autoridades de la MPA México, que vela por los intereses de las compañías de origen estadounidense aficandas en la República, dijo que si alguien sabía los gustos del público, eran los integrantes del mercado negro. Y el terror vende, sin duda, es el cuarto género más visto, tan sólo en cines.

A Giménez Cacho no lo deslumbran sus premios

Daniel Giménez Cacho no es un actor al que le gusta lucir sus premios. Todos los Ariel ganados, como el recién obtenido por su trabajo en “Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades”, que dirigió el ganador del Oscar, el Alejandro González Iñárritu, los tiene guardados y cuidados, mas no a la vista de la gente. Cacho dice que más allá de los galardones, lo importante es la convivencia y en ese sentido está de acuerdo con el cineasta Arturo Ripstein, quien considera que los premios son una palmadita al ego y nada más.





El actor mantiene sus premios ocultos de la vista del público. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL)

Lee también Boneta se apunta para concierto, invitado por el propio Luismi