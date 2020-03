La verdadera historia de José Luis Higuera en Chivas

Jamás supiste ni sabrás lo qué es Chivas, José Luis Higuera. Te ganó la soberbia, el ego, el protagonismo, haciendo valer el poder con el estómago en tu estadía en el equipo, no solamente con jugadores, sino con algunos medios de comunicación y te valiste de cualquier tontería, para según tú, hacerle la vida de cuadritos a algunos medios, esos que tanto criticabas pero que ahora bien refugiado estás en uno.

A varios jugadores les hiciste la vida imposible, como aquél elemento que le mencionaste en un email a Néstor de la Torre (a quien le clavaste un puñal por la espalda y en el club de golf, hasta altanero saliste buscando pleito), perdón por distraerme, retomo el tema es que hay tantas cosas en el tintero. Hubo un jugador a quien le detuviste la salida a Cruz Azul en primera instancia, al final no te quedó otra más que dejarlo salir.

“Tío” (pero tío de los que en twitter manejabas como bloque de choque con ciertos privilegios a cambio y que seguro, aparecerán aquí mismo), a Márquez lo afectaste en su carrera, utilizando el poder y como tu modo de operación, “amenazando”. No me extrañaría que eso te haga sentir orgulloso, solo espero que cuando hayas tomado decisiones de este tipo, las hayas hecho en tus sentidos al cien por ciento.

Jamás tuve la oportunidad de agradecerte me hayas vetado, pero lo hago por este medio ya que cuanta entrevista pedí en su momento mano a mano, te negaste. La soberbia era y es más grande que entender el negocio y a quien representabas. Jamás sabrás lo que es Chivas, no lo digo porque le vayas al América (en gustos personales no me meto), sino como profesional, jamás entenderás lo que mueve. Pero gracias a tu veto, gracias a eso llegué a El Universal.

Hablo por mí. Al negarme la entrada al club, decisión tomada con el estómago junto a un jugador que luego traicionaste por cierto, como a muchos otros, me hiciste un favor porque comenzaste a dar abiertamente, tu verdadera careta y que hoy en día, todos conocemos. Dije en su momento detalles internos, como las ventas que se venían para desmantelar el equipo o lo de Magacable, que echaste abajo por cierto. Luego salió la verdad del tema. En su momento te regodeaste llamándome mentiroso, aventando a todo tu clan en tweeter, atacando por todos lados. Todo cae por su propio peso.

Para quitarme el veto, cuando mi medio de comunicación te preguntó ¿por qué lo tienes vetado? Te hiciste el que no sabía de qué te hablaban y hasta pediste el nombre del reportero, que porque desconocías el tema. Te faltó lo que a mí me sobró, para quedarme 11 meses sin acceso al club, demostrando la línea tan delgada que manejabas entre “me apoyan o no les doy privilegios”. Un jefe que tuve me dijo una vez, “déjalo ser feliz, el poder se le acabará, está de paso y nosotros aquí vamos a seguir”. ¡Qué razón tenía!.

Porque tuviste a varios con privilegios (maiceados) por apoyarte, entrevistas especiales, contacto directo sobre temas de importancia en Chivas y como siempre, con el centralismo en la mano. Eres el peor directivo en la historia del Guadalajara (no por lo que se haya logrado en objetivos, descarta este punto) sino por las determinaciones con el estómago que ejecutaste cada que pudiste. Mediar nunca fue lo tuyo, entender a un comunicador tampoco, ahora aunque estés en un programa, tampoco te dará para lograrlo.

Alguna vez hablaste a una televisora para buscar que corrieran a equis reportero por hablar mal de ti (según tú) o como cuando pediste a una cadena de deportes importante, que bajaran su crítica. No lo hicieron y les quitaste privilegios. De piel muy delgadita.

Tengo casi 20 años cubriendo al Guadalajara, sin duda te digo que eres el peor directivo que ha pasado por el club, porque jamás entendiste qué es Chivas, lo que significa Chivas, lo que mueve Chivas y no estuviste a altura de un dirigente pensante, porque pudo más tu ego, tu desarrollo personal para que todo mundo te conociera y al final, cada quien en el futbol, está donde debe. En la FMF tampoco te abrieron la puerta, te tienen como tú a mí, bloqueado. Me da gusto que hayas encontrado tu anillo, sabes de cuál hablo. Saludos.

Si algún día quieres derecho de replica a lo expuesto, en “Líderes del Rebaño” estoy, que seguro te acuerdas cuando ordenaste el veto y no me escondo.