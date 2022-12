La democracia prevalecerá

Con mi solidaridad y apoyo al periodista Ciro Gómez Leyva.

Como ocurría en los gobiernos dictatoriales de nuestro país en el siglo XIX, el actual grupo en el poder busca por todos los medios quebrantar el régimen democrático, consagrado en la Constitución de 1917 y acatado y puesto en práctica gradualmente durante el siglo XX y primeras dos décadas del XXI.

Así, hoy la democracia es acechada por quienes fueron sus beneficiarios y tramposamente es enfrentada a dificultades que ya habían sido resueltas y superadas, pero se pretende reeditarlas para hacer sucumbir a la democracia ante la irracionalidad, desorden y ambición por conservar el poder.

Tras analizar y debatir en el Congreso la propuesta oficialista de reforma a leyes secundarias en materia electoral, no existe duda alguna que se ha materializado la intentona más cruenta en contra de las libertades ciudadanas, instituciones electorales y sistema político en su conjunto.

No nos queda duda alguna que desde el poder harán todo lo que esté a su alcance para quebrantar las reglas de la equidad, hacer uso de recursos públicos en su beneficio y acallar a opositores para lograr su cometido.

Porque saben que desde el gobierno no han dado resultados positivos, que hoy la sociedad mexicana sufre carestía y violencia y que la prospectiva económica no es nada halagüeña, están desesperados por redactar leyes electorales a modo, que les dé la ventaja que saben no tienen entre la confianza ciudadana.

Pretenden desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE), baluarte de la democracia y del desarrollo cívico nacional y principal responsable de la buena marcha de los procesos electorales que han cristalizado la voluntad popular en gobiernos democráticos, a pesar de que en el diseño de su estructura y funcionamiento han participado todas las fuerzas políticas a través de reformas consensuadas y apoyadas por diversas corrientes del pensamiento político a lo largo de 30 años.

La existencia del INE ha dotado de estabilidad, certidumbre e igualdad al sistema político mexicano; su trascendencia rebasa por mucho la mera organización de procesos electorales como lo pretende hacer creer el grupo en el poder.

Después de las Fuerzas Armadas y del Magisterio Nacional, el INE es la institución pública que mejor se encuentra desplegada en todo el territorio nacional, lo que ha permitido que el voto sea el gran igualador e instrumento de justicia electoral en México.

Su debilitamiento traería graves consecuencias para la vida política y económica del país y amargos resultados en nuestra sociedad. Por eso y más, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no permitirá que la reforma que contradice el texto constitucional cobre vigencia y cause el daño que el grupo en el poder pretende.

Por tus libertades, tus derechos y tu democracia, el PRI está en pie de lucha.

Presidente Nacional del PRI