En defensa de la economía familiar

Alejandro Moreno



Analistas advierten que, durante el próximo año, México enfrentará el mayor incremento de inflación de los recientes tiempos, lo cual seguirá debilitando la maltrecha economía familiar, al tiempo que la creación de empleos seguirá mostrando una lenta recuperación que estará muy lejos, si quiera, de volver a los niveles previos de 2021.



Ante este difícil panorama, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año entrante no puede ni debe ser inercial, es decir, ignorar que la economía de la clase trabajadora sufrirá fuertes golpes sin que exista una planeación gubernamental para disminuir sus efectos ni contemplar apoyos para quienes más lo necesitan.



Por ello, el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, bajo la coordinación del diputado Rubén Moreira Valdez, ha propuesto replantear el proyecto centralista de PEF 2023 enviado por el Poder Ejecutivo Federal, ya que se solicitan fuertes incrementos para atender las obras del gobierno federal, pero no así para impulsar la reactivación de las economías de los Estados y Municipios, así como el desarrollo de obras de infraestructura que mejoren los servicios públicos en salud, educación y seguridad.



Es urgente que, a través de políticas públicas sustentadas en un ejercicio responsable de recursos públicos, el gobierno federal responda, ahora sí y no como en la pandemia, con eficacia y oportunidad a las necesidades de la población.



Para ello, el PRI está proponiendo reactivar el financiamiento público a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), sabedores que en ellas se generan 7 de cada 10 empleos formales en nuestro país, al tiempo de reducir los impuestos a través de la “Tarjeta Fiscal”, que sería un aliciente para conservar empleos y cumplir a tiempo con las obligaciones frente al Estado.



El gobierno de Morena no puede volver a dejar vulnerables a las MIPyMES mexicanas, tal y como sucedió durante la pandemia con las trágicas consecuencias que ya todos conocemos.



Es tiempo de reactivar las economías regionales a través de la intensiva inversión pública, al tiempo de volcar la acción de gobierno a los Municipios, los cuales han pretendido ser desconocidos por el gobierno de Morena a través de la desaparición de partidas y fondos dedicados a ellos.



México se encamina a un año económica y socialmente muy difícil, marcado por el crecimiento de la pobreza, carestía, inseguridad, impunidad y corrupción, y el PRI está proponiendo las herramientas necesarias para hacerle frente y salir avante. Esperamos que en la bancada mayoritaria exista la sensibilidad y voluntad para escuchar, corregir y aprobar un presupuesto que sí atienda a las y los mexicanos. Es tiempo.



Presidente Nacional del PRI