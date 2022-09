El PRI es y será aliancista

Contrario a lo que podría parecer, la palabra alianza no significa afinidad ni concordancia, sino la unión de lo diverso, de lo divergente, con objetivos comunes. Alianza no significa borrar las diferencias, sino privilegiar las coincidencias. Y ése es justamente el reto constante.



El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ideó, impulsó y concretó junto con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la alianza electoral y luego legislativa “Va por México” como un medio para unir a los diferentes en torno a un alto y solo fin: defender a México de la dictadura que representa Morena.



Así hemos trabajado, en equipo, para las elecciones federales de 2021 y locales de 2022, así como en el Poder Legislativo, logrando hacer frente de manera decidida y valiente a quienes hoy amenazan la democracia, las libertades, los derechos y el desarrollo de la sociedad mexicana.



Gracias a esa labor comprometida, hoy la alianza tiene gobiernos locales que requieren todo nuestro apoyo para responder a la sociedad frente a la tragedia que representa Morena en la Historia Patria.



El PRI no tiene dudas ni cavilaciones: el presente y futuro de nuestro país es la alianza “Va por México”. Nuestro programa y ruta de acción han sido enriquecidos y consolidados con las propuestas que desde nuestros respectivos institutos políticos hemos planteado, siendo justamente la diferencia de nuestros planteamientos la que nos ha dotado de la integralidad y contundencia para responder a la sociedad.



Hoy la principal preocupación de los hogares mexicanos es la seguridad, por lo que desde la oposición el PRI hizo una propuesta responsable y congruente con nuestra vocación de servicio, planteando ampliar la intervención extraordinaria que las Fuerzas Armadas tienen en labores de seguridad pública. Con ello, buscamos garantizar la protección de las y los mexicanos, y no solo de los más vulnerables e indefensos, al tiempo que dotamos de garantías mínimas de gobernabilidad para que el siguiente gobierno haga lo que el actual ha sido incapaz de alcanzar: la consolidación de la Guardia Nacional como un ente civil y preparado para responder a la seguridad interior.



Con respeto y empatía he escuchado los señalamientos que nuestros aliados nos han hecho por impulsar este tema, conociendo sus argumentos y compartiéndolos en gran medida, en el sentido que el gobierno de Morena ha sido incapaz de fortalecer a la Guardia Nacional y nos ha orillado a ampliar la participación de las Fuerzas Armadas, pero también en el PRI hemos valorado la seguridad de la nación mexicana y hemos actuado con decisión en favor de todas y todos, y no de un gobierno.



¡No estamos ayudando al gobierno, estamos sirviendo a México que es la razón de ser y de existir del PRI!



Es momento de privilegiar nuestras coincidencias y de redoblar nuestro compromiso con México. Cuando iniciamos el esfuerzo de la alianza, sabíamos los retos que implicaba, pero decidimos hacer lo diferente e inédito para servir a México, y ésa sigue siendo nuestra máxima coincidencia. No tengan duda.



La Alianza “Va por México” es presente y es futuro.



Presidente Nacional del PRI