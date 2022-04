El PRI, con los tiempos de México

El Partido Revolucionario Institucional ha delineado con base en la realidad nacional el tiempo de sus acciones y decisiones, definiendo con serenidad su hoja de ruta y evaluando con plena conciencia y responsabilidad los resultados.

La política que realiza el PRI tiene un solo y alto objetivo: dar resultados positivos a la sociedad mexicana.

Nuestro plan de acción no está sujeto a atrabancados ni a madrugadores. No actuamos antes ni después, sino en el momento que lo requiere la sociedad.

La política que hace el PRI es seria como para que sus decisiones sean influidas por el temperamento y la emoción, el capricho y la ocurrencia, al margen de la reflexión.

Sin reflexión muchas cosas se pueden hacer, pero no política. Y el actual gobierno es ejemplo de ello.

En el PRI sabemos que la fuerza de la política es persuasión y no imposición, es convencer y no vencer, es tratar con iguales y no con subordinados; sumar intereses buscando coincidencias, adoptando más lo que nos une y acerca que lo que nos separa y divide.

En México estamos padeciendo las consecuencias de decisiones irreflexivas que nos han conducido al desempleo, la pobreza, la inseguridad, el miedo y la infelicidad. Sufrimos las consecuencias de tener gobernantes que buscan lo fácil más que lo correcto. Y lo fácil es dividir, pero sus consecuencias las sufre la nación entera.

En el PRI hacemos nuestros los ideales del pueblo de México, con los pies sobre la tierra, afrontando día a día los problemas que la realidad nos depara sin dogmatismos ni caprichos.

Nuestros ideales nos dicen hacia dónde debemos ir, mientras que la realidad y su cambio hasta dónde podemos hacerlo. Ésa es la diferencia del PRI frente a quienes no tienen brújula, camino, escrúpulos ni destino.

El PRI no es comparsa del grupo en el poder y no vamos a ser partícipes de una reforma eléctrica que busca crear más problemas de los que dogmáticamente busca resolver, afectando a millones de hogares y miles de negocios.

El PRI no apoyará ninguna reforma electoral surgida desde el grupo en el poder y que busque desconocer conquistas ciudadanas más que consolidarlas y ampliarlas.

Los tiempos de México son claros: debemos resolver los problemas de la sociedad y no los problemas del grupo en el poder. Por eso el PRI va con y por México.

Presidente Nacional del PRI