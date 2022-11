¿Cuánto vale la Democracia?

Alejandro Moreno

Vivir en democracia genera muchos costos porque se deben atender y resolver las exigencias sociales, organizar elecciones y garantizar la observancia de los derechos humanos en un estado de derecho. En cambio, vivir en una dictadura es barato económicamente hablando, porque basta un dictador y un cuerpo represor que acalle la protesta y desaparezca a los opositores, al tiempo de que no exista más ley que la impuesta por el iluminado. Pero los costos de este tipo de régimen son de carácter social y son incomparables frente a cualquier cantidad económica.



El grupo en el poder recibió un México democrático en 2018, con instituciones públicas fuertes, múltiples ahorros en diversas áreas gubernamentales y reglas electorales imparciales. A escasos cuatro años de distancia ese grupo ha debilitado a gran parte de las instituciones públicas, empobrecido a la sociedad, dilapidado los ahorros y ahora pretende dinamitar el camino democrático para garantizar su permanencia en el poder. Pero el PRI no lo va a permitir.



La naturaleza de los consejeros y magistrados electorales es aplicar el marco normativo electoral con criterio técnico, de ninguna forma se trata de representantes populares que deban ejercer atribuciones políticas. De ahí que no tenga fundamento alguno pretender que las autoridades electorales hagan campaña y deban ser elegidas en las urnas. Se trata de una ocurrencia con graves consecuencias para nuestro régimen democrático.



Una y otra vez dicen que no pretenden desaparecer al INE, pero sus actos los contradicen y revelan su verdadera intención, como lo es arrebatar lo que no son capaces de refrendar en las urnas: la confianza ciudadana.



¿Cuántas instituciones públicas ha logrado crear el actual gobierno? Ninguna. Las que existen las construyó el PRI. Entonces, ¿por qué confiar en quien solo ha mostrado capacidad para destruir, empobrecer y calumniar?



El PRI no votará a favor de sustituir al INE por un dogma de fe, tal y como lo propone el partido en el poder, el mismo que dijo que acabaría con la corrupción y que hoy ha hecho que México esté peor que nunca.



Nuestro sistema electoral funciona y funciona bien porque acata el mandato popular. Los retos deben ser blindarlo frente al poder criminal y la ilegal influencia del gobierno, variables que se hicieron presentes en las elecciones intermedias de 2021.



La falacia del ahorro que pretende usar Morena para desaparecer al INE se evidencia con total claridad cuando en el paquete económico para 2023 pretende contratar deuda por un billón de pesos, que equivale a 90 años del presupuesto base que el INE está solicitando para el próximo año. Es decir, lo que el INE gastaría en 90 años para hacer cumplir la voluntad popular, Morena se lo gasta en un año para construir proyectos faraónicos y personales. Entonces, ¿quién le hace daño a México?



La democracia cuesta, pero nada comparable con la dictadura que se cobra con vidas humanas.



Presidente Nacional del PRI