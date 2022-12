Sugerencias para el fin de año

A una semana del inicio de un nuevo año, esta columna va a tener pocos lectores. Y los que tenga difícilmente querrán, en medio de las fiestas y el asueto invernal, dedicar su tiempo a alguna sesuda reflexión sobre el estado lamentable de la seguridad en el país.

Entonces, mejor hago lo que ya he hecho en otras ocasiones y les dejo algunas sugerencias para el periodo vacacional:

1. Si traen ánimo escapista pero aún siguen con ganas de leer sobre policías, criminales, delitos y violencia, pueden consultar esta lista de novelas policiacas publicadas en 2022 y construida colectivamente por un grupo de escritores y críticos literarios consultados por El País. En conjunto, da para un buen rato de emociones fuertes (bit.ly/3jecoPa).

2. Tal vez lo suyo sea arrumbarse en un cómodo sillón frente a un televisor. Si ese es el caso, aquí va un listado de 19 series policiacas, disponibles en plataformas de streaming. De las recomendadas, yo me quedo con The Wire, pero eso es gusto personal (bit.ly/3WhEoQt).

3. Algunos tal vez persistan en el gusto de reflexionar sobre temas de política pública. En ese caso, sugiero que lean este extraordinario libro de Christopher Blattman. Blattman es un destacado economista y politólogo de la Universidad de Chicago que se ha puesto como misión en la vida entender las causas del conflicto entre grupos humanos y explorar los caminos hacia la paz. No está traducido al español, pero vale la pena el esfuerzo de leerlo en inglés (bit.ly/3vhPmcR).

4. ¿Por qué Colombia pone los muertos en la guerra contra las drogas? Francisco Thoumi, un gran economista colombiano que ha estudiado como pocos el narcotráfico, se hace esa pregunta y responde en este artículo de hace una década con una interrogante más que subversiva: ¿será porque también pone a los asesinos? Huelga decir que la reflexión de Thoumi es tan válida para México como para Colombia.

5. Todos los años, Insight Crime, una organización no gubernamental dedicada a la generación y análisis del crimen organizado en las Américas, un recuento de las principales tendencias en el submundo criminal de la región. En esta ocasión, destacaron “las organizaciones criminales reanudaron la expansión de los mercados de drogas sintéticas y de la cocaína debido a la disminución de los efectos del coronavirus sobre las cadenas de suministro y a la reactivación del turismo. Las batallas que antes libraban organizaciones criminales monolíticas ahora se caracterizan más por alianzas estratégicas, a menudo transfronterizas. Y durante el año creció el desconcierto de las élites políticas con respecto a los esfuerzos internacionales para detener la corrupción y la criminalidad.” No tiene desperdicio (bit.ly/3PLnreQ).

6. Si su gusto se orienta hacia el espionaje, recomiendo esta historia de la CIA, obra del periodista estadounidense Tim Weiner. No quiero arruinarles la experiencia, pero basta decir que no es un retrato muy halagüeño de la mítica Compañía (bit.ly/3BVzG2M). Sobre un tema similar, vale también la pena leer esta historia del Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel (bit.ly/3YJPQpN).

7. Por último, van las recomendaciones musicales: en primer lugar, va una lista de 100 canciones de rock psicodélico (bit.ly/3v9OXcv). Y esta extraordinaria versión de Elton John de la inigualable Lucy In The Sky With Diamonds de los Beatles. Es casi mejor que la versión original (bit.ly/3YGs7H9).

Esta columna se toma una semana de vacaciones y regresa el 2 de enero.

Felices fiestas.