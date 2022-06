Sobre las bandas fuertes

En la mañanera del pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo al sociólogo y propuso una teoría para explicar la distribución regional de los homicidios en México.

Según afirmó, “hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios.” Para mayor abundamiento, señaló: “Por ejemplo, en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios. ¿Lo vemos? A ver, homicidios… Es que hay una sola banda. La mayor parte de los homicidios, 75 por ciento, tiene que ver con enfrentamientos entre grupos de las bandas. Sólo hay algunas, por ejemplo, esta del Estado de México que se meten mucho con la población por la extorsión, a dominar en mercados, a cobrar derecho de piso, pero por lo general las bandas grandes tienen que ver con al narcotráfico… ¿Dónde está Sinaloa? Miren, la media, pues debe de estar por acá. Pero voy a poner otro ejemplo, Durango; sin embargo, Michoacán. ¿Qué pasa aquí? Aquí no hay un solo grupo, aquí son como 10 distintos, entonces los enfrentamientos aquí entre las bandas son mayores, para ir entendiendo el fenómeno.”

No es descabellado suponer que menos grupos equivale a menos conflictos y menos conflictos a menos muertos. Sin embargo, la teoría amerita varios comentarios:

1. ¿Cómo sabe el presidente que 75% de los homicidios tienen que ver con “enfrentamientos entre grupos de las bandas”? ¿De dónde sale ese número? Porque no puede ser de las investigaciones formales: solo uno de cada 10 homicidios en México tiene como desenlace una sentencia condenatoria para un presunto responsable. En su mayoría, los homicidios no se investigan y no se resuelven. Por eso, ninguna de las bases de datos oficiales sobre homicidios permite un desglose por móvil. Ya hay entonces un problema con el argumento desde la premisa inicial.

2. El presidente construye su argumento sobre los efectos pacificadores de un grupo dominante con cifras de un periodo muy corto (cuatro meses de 2022, para ser preciso). Pero si se amplía un poco la mirada, los datos cuentan una historia más complicada. De 1990 a 2019, la tasa de homicidio en Sinaloa se ubicó sistemáticamente por encima de la tasa nacional, solo cayendo por debajo de la media del país en su conjunto en 2020. Y en buena parte de ese periodo, se verificaba el escenario de contar con “una sola banda”, dedicada fundamentalmente al narcotráfico (aunque es cierto que los periodos más violentos de ese estado coinciden con la disputa entre los Beltrán Leyva y el grupo de Joaquín Guzmán).

3. En el análisis del presidente, se acepta la premisa de que los “grupos” o las “bandas” son entes organizacionales claramente identificables, dotados de coherencia interna y sentido estratégico. En esa visión, el grupo A ejerce violencia en contra del grupo B para obtener control de un embarque o una ruta o una plaza. Pero resulta que, en la práctica, la frontera entre el grupo A y el grupo B es bastante fluida y los integrantes pasan de un lado a otro sin mayor empacho. O bien, la disputa puede ser entre los propios integrantes del grupo B o del grupo A. Además de que el número de grupos y la configuración de alianzas cambia todo el tiempo.

Pero obviemos todo lo anterior y asumamos que el presidente tiene razón: la presencia de un grupo dominante reduce el número de homicidios. Desde la perspectiva del Estado, ¿qué se debería de hacer con ese hallazgo? ¿Promover la hegemonía de un solo grupo en todo el país? De ser el caso, ¿cómo se elegiría al grupo favorecido? Y una vez establecido su dominio, ¿el Estado tendría que proteger su monopolio? ¿Tendría que eliminar a sus competidores externos y sus disidentes internos? Y si es el caso y esa se vuelve política oficial, ¿no querrían todos los grupos alcanzar esa posición, generando en consecuencia una escalada de violencia?

Para ser sincero, no tengo buenas respuestas a esas preguntas.