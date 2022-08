La Guardia Nacional en sus propios números

En estos días de plomo, el debate se ha centrado en la ubicación administrativa de la Guardia Nacional (GN), si debe ir a Sedena o debe quedarse en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



Esa es, sin duda, una pregunta muy importante y mucho depende de su respuesta. Pero me parece que hay una interrogante previa: ¿para qué sirve la GN? ¿Tiene la eficacia que le atribuyen los voceros del gobierno?



Para responder esa pregunta, me parece necesario tomar en serio lo que la GN dice de sí misma en el informe anual de actividades que envió al Senado de la República a principios de este año (https://bit.ly/3QOBY9a).



En ese reporte, la GN señala que, al 31 de diciembre de 2021, contaba con 113,833 efectivos, de los cuales 99,946 eran personal operativo desplegado en el territorio. Se trata de un tamaño nada trivial, considerando que la Policía Federal nunca pasó de 38,000 integrantes y que un año antes había en todo el país 189,000 policías municipales y 231,000 policías estatales.



Ahora, con todo ese personal, la GN afirma que se logró la detención de 8,258 personas (p.30) ¿Eso es mucho o poco? Van algunos datos de contexto: en 2018, la Policía Federal detuvo a 21,702 personas, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2019, elaborado por el Inegi. Por su parte, en 2020, las policías estatales detuvieron a 200,722 personas por la posible comisión de delitos del fuero común.



Pareciera entonces que la GN no logra muchas detenciones. Eso no necesariamente es malo: podría ser que, en vez de realizar muchos arrestos en flagrancia, la GN estuviese construyendo casos complejos con herramientas sofisticadas de investigación.



Para nuestra fortuna, la corporación tiene información al respecto. En su sección de indicadores (p.39), señala que fueron detenidas 14 personas “derivado de los trabajos de inteligencia” ¿Y si más bien hubiese una concentración de esfuerzos en delitos vinculados a la delincuencia organizada? Sobre el particular, se afirma en la misma sección que fueron puestas a disposición [del Ministerio Público] 50 personas “por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos” (p. 38) ¿Y delitos del fuero federal? En esa materia, se reportó que 60 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público (p.38). Sobre el mismo tenor, se informa que fueron desarticuladas seis “bandas delictivas dedicadas a delitos del orden federal”.



¿Y qué tal un delito grave como el secuestro? ¿Qué reportó en esa materia la GN? Según se informa, 21 víctimas de ese delito fueron “liberadas bajo el esquema de manejo de crisis y negociación” (p.38). En lo que respecta al homicidio no se presentan datos y la palabra aparece dos veces en el reporte (la misma frecuencia que la palabra “mariachi”), ambas en referencia a operativos puntuales (uno en Guanajuato y otro en Quintana Roo). Sin embargo, en el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2021, se informa que, en 2020, la GN puso a disposición del Ministerio Público a seis personas por el delito de homicidio doloso.



En lo referente a la desaparición y búsqueda de personas, la GN ayudó a que se localizaran en 2021 176 restos humanos, 3 cadáveres y 4 fosas clandestinas (p. 50). Asimismo, realizó 11 operativos que llevaron a la liberación de víctimas de trata (p.39).



¿Qué hace entonces la Guardia Nacional? Al parecer muchos patrullajes “disuasivos”, vigilancia y decomisos en carreteras, aeropuertos e infraestructura crítica, y acciones denominadas de “proximidad social”. De todo, menos investigar delitos.



¿Por qué supone entonces el gobierno que esa institución es crucial para reducir los niveles de incidencia delictiva? Misterio absoluto.