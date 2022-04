Días de guardar

Viene Semana Santa.

Vienen días de re-poso en los que se antoja salir un poco de la terrible coyuntura. En consecuencia (y como lo hago todos los años), les dejo por aquí una lista de recomendaciones para ver, leer, pensar y escuchar sobre temas propios de esta columna, pero alejados de lo inmediato. Espero les gusten.

1. Para los que quieran entender la larga y compleja historia del tráfico de drogas en México, este libro del historiador británico Benjamin T. Smith, titulado The Dope: The Real History of the Mexican Drug Trade, es tal vez la mejor fuente disponible (https://amzn.to/3Jpa3bA). Desgraciadamente, no ha sido traducido aún al español, pero, si pueden leer en inglés, no se lo pierdan. En paralelo y un poco como contrapunto, les sugiero igualmente entrarle al clásico de Luis Astorga, El Siglo de las Drogas (https://amzn.to/37u5AHa).

2. Siguiendo con el asunto de las drogas, este extraordinario dossier elaborado conjuntamente por Noria Research y México Unido contra la Delincuencia (MUCD), es probablemente la mejor aproximación disponible al tema de la amapola en Mé xico. Ya tiene un par de años de publicado, pero sigue siendo extraordinariamente relevante (https://bit.ly/3ulJ8JD).

3. Si les interesan los temas militares, aquí pueden encontrar una muy buena colección de ensayos sobre la trayectoria histórica de los ejércitos en México, publicada como parte de la celebración del centenario del Ejército Mexicano en 2013 (https://bit.ly/35QMNpj).

4. Si no logran extraerse de la coyuntura y quieren darle seguimiento a la invasión rusa a Ucrania, los reportes analíticos diarios del Institute for the Study of War, un centro de investigación sobre asuntos militares en Estados Unidos, resultan muy útiles y fácilmente digeribles (https://bit.ly/3r74KYc). Otra fuente indispensable sobre el tema es el blog de Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios de guerra en el King’s College de Londres (https://samf.substack.com/). Parte del material solo está disponible para suscriptores, pero hay múltiples textos de consulta gratuita.

5. Si traen ganas de ficción policiaca, esta lista de las mejores novelas negras de 2021, compilada por el diario El País, trae muy buenas recomendaciones (https://bit.ly/3uZ2T8Y). Para ir más lejos en el tiempo, aquí pueden encontrar una lista de las 50 mejores novelas de la historia (https://bit.ly/3jeJFXt).

6. Para un buen maratón televisivo, aquí pueden encontrar una lista de series y docuseries sobre crimen, violencia y delito, disponibles en Netflix y HBO (https://bit.ly/3rbAFXd). Recomiendo en particular The Mare of Eastown.

7. Se acaba de cumplir medio siglo del estreno de El Padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola. Es casi obligado ver la película original y su primera secuela (El Padrino III siempre me ha parecido bastante mala). Están disponibles en varias plataformas, pero yo las acabo de volver a ver en Amazon Prime (https://amzn.to/35QREH3). Y en paralelo, pueden leer esta reseña de la película, escrita al momento de su estreno en 1972 (https://bit.ly/3jeLbsi).

8. Para finalizar con tema musical, va una lista, compilada por la revista Rolling Stone, sobre las mejores canciones con tema carcelario (https://bit.ly/36Xokzh). Cubre varios géneros, del country al hip hop, e incluye una de mis canciones favoritas de Bob Dylan (Hurricane). Y de remate, les dejo este video sobre una banda de rock formada en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México (https://bit.ly/3uiy3IZ).

Felices vacaciones.