Algo para la Semana Santa

Todo mundo tiene derecho a un descanso, incluidos mis lectores. Por eso he hecho costumbre de producir en Semana Santa una lista de material para ver, leer y escuchar. Los que han visto mis listas anteriores, saben que no ofrezco escapismo puro. Mis recomendaciones se centran siempre en los temas que le son propios a esta columna: seguridad, justicia y violencia.

Pero trato de que expandan horizontes, que no se concentren en el escándalo de la semana o la nota del día. Sé, por amables comentarios que he recibido, que a veces logro mi cometido.

Entonces, sin más preludio, va la lista para esta Semana Santa:

1. Si los datos sobre incidencia delictiva a veces los dejan confundidos, no es casualidad. Muchas veces, es resultado de una estrategia deliberada de manipulación. En este volumen, un tanto técnico pero muy útil, los criminólogos John A. Eterno y Eli B. Silverman indagaron las prácticas gerenciales de la policía de Nueva York en los años noventa y cómo se fueron inyectando métricas —no totalmente falsas, pero no totalmente ciertas— en los procesos de toma de decisiones en la policía y eventualmente en la conversación pública (bit.ly/40z9vcI).

2. Si andan con humor más escapista, aquí les dejo una lista de 18 novelas negras, calificadas por su autora como “las mejores de la historia”. El contenido está interesante y medio inusual, pero ya me darán ustedes sus comentarios (bit.ly/40Wehk2).

3. Es posible argumentar que el ciudadano estadounidense más importante no fue un presidente ni un político ni un militar, sino un policía: J. Edgar Hoover, fundador del FBI y director de la institución durante casi medio siglo. Esta reciente biografía a cargo de Beverly Gage, profesora de historia en la Universidad de Yale, es una gran aproximación a la vida, obra y legado (a veces oscuro) de Hoover. Altamente recomendada. (bit.ly/3ZFAh1E)

4. Si les gustó The Wire, es casi obligatorio ver We Own This City (La Ciudad es Nuestra), una miniserie en seis capítulos que retrata un caso real y atroz de corrupción y abuso en la policía de la ciudad de Baltimore. Elaborada por los creadores de The Wire, es una muestra contundente de que a veces la realidad supera a la ficción. Se puede ver en HBO Max (bit.ly/3ZDU3dX).

5. Si quieren algo un poco más ligero, este libro de Robert Evans les va a caer bien. Alega que el vicio y el mal comportamiento, mucho más que la virtud, ha sido decisivo en la evolución de la civilización humana. No compro todo el argumento, pero está divertido (bit.ly/3nFFARu)

6. Por último, algo de música. Aquí va una lista de 15 canciones de rock clásico que tratan el tema de asesinato (bit.ly/3ZBvvlJ). Les dejo también una liga a la extraordinaria “Folsom Prison Blues” del incomparable Johnny Cash, en la que se incluye esta aterradora frase: Maté a un hombre en Reno/ Solo para verlo morir (bit.ly/40yGr4N). Ya sé que es medio mórbido el asunto, pero son buenas canciones.

Feliz Semana Santa.

Nota: esta columna regresará a su espacio normal el lunes 10 de abril. Les deseo muy buenos días de guardar.