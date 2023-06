Todo comenzó porque no tenía a la mano parte de mi archivo, en el que guardé notas sobre Max Weber, un célebre sociólogo alemán. Por ello, y con gran curiosidad, establecí contacto con ChatGPT. A continuación describo parte de esta “charla”

-AEY. Buscar argumento de M. Weber que habla sobre la superioridad de Occidente, en El espíritu del capitalismo

-ChatGPT. En "El espíritu del capitalismo", el sociólogo alemán Max Weber no aborda directamente la superioridad de Occidente en relación con otras culturas. En su obra, Weber explora las conexiones entre el ascetismo religioso protestante y el desarrollo del capitalismo en Europa occidental.

Weber argumenta que las creencias religiosas y éticas de los protestantes, particularmente los calvinistas, contribuyeron al surgimiento del espíritu capitalista. Según Weber, el calvinismo promovía una ética del trabajo y una mentalidad de ahorro que eran favorables al desarrollo del capitalismo […] Sin embargo, es importante destacar que Weber no sostiene que el espíritu capitalista sea inherentemente superior o exclusivo de Occidente. Reconoce que existen diferentes tradiciones culturales y religiosas en el mundo y que cada una tiene su propia forma de concebir el trabajo, el éxito y la riqueza. Su enfoque se centra en analizar las conexiones históricas y socioculturales que permitieron el desarrollo del capitalismo en Europa occidental, sin afirmar una superioridad inherente de Occidente sobre otras culturas.

-AEY. La superioridad del Occidente sobre todas las demás culturas, en todos los ámbitos del conocimiento por la capacidad de formalización, señala Weber, así como que se arriba al “Poder más trascendental de nuestra vida moderna: el capitalismo”.

-ChatGPT. Lamento la confusión anterior, pero debo aclarar que Max Weber no argumenta la superioridad de Occidente sobre todas las demás culturas en todos los ámbitos del conocimiento en relación con el poder del capitalismo en su obra "El espíritu del capitalismo". La cita que mencionas no proviene de Weber, y no existe un pasaje específico en su obra donde defienda tal afirmación.

Weber se centra en el análisis sociológico de las condiciones históricas, religiosas y culturales que contribuyeron al surgimiento y desarrollo del espíritu capitalista en Europa occidental. Su enfoque se basa en la influencia del calvinismo y otras corrientes religiosas en la formación de una ética del trabajo y una mentalidad favorable al capitalismo […]

-AEY. Sin confusiones, ¿por qué señala Weber que la formalización en la música (escribir en el pentagrama) solamente se pudo realizar en Occidente?

-ChatGPT. Mis disculpas nuevamente, pero no hay evidencia de que Max Weber haya hecho esa afirmación sobre la formalización de la música solo siendo posible en Occidente en su obra "El espíritu del capitalismo" o en alguna de sus otras obras principales. Weber se enfoca principalmente en el análisis del desarrollo del capitalismo y su relación con las ideas religiosas y éticas en Europa occidental.

La formalización de la música en el pentagrama es un tema relacionado con la historia y la teoría de la música, y hay diversos estudios y discusiones académicas sobre su origen y desarrollo en diferentes culturas. La notación musical tiene una larga historia que se remonta a civilizaciones antiguas en diferentes partes del mundo, y se han utilizado diversos sistemas de notación musical en diferentes tradiciones musicales […]

-AEY. Lo leí, voy a buscar la formalización y luego platicamos

-ChatGPT. Claro, tómate el tiempo que necesites para investigar más sobre el tema de la formalización en la música. Estoy aquí para responder cualquier otra pregunta que puedas tener o para discutir cualquier otro tema que te interese. ¡No dudes en volver cuando estés listo!

-AEY. No te burles, volveré

-ChatGPT. Lamento si dio la impresión de que me estaba burlando. Eso no era mi intención en absoluto, y lamento cualquier malentendido. Estoy aquí para ayudarte y responder a tus preguntas de la mejor manera posible. Espero con interés tu regreso y estaré listo para continuar nuestra conversación cuando estés listo.

-AEY. Ya regresé. Me encontré lo siguiente: tan solo en Occidente ha existido la música armónica racional, esto es: contrapunto, armonía; asimismo, la composición musical basada en los tres tritonos y la tercera armónica; además, la cromática y la armonía nuestras (conocidas, en verdad, racionalmente desde el Renacimiento, como factores de la armonización); y la orquesta actual con su correspondiente cuarteto de cuerdas como núcleo, la organización del conjunto de instrumentos de viento, el bajo básico, el pentagrama

-ChatGPT. Lamento la confusión anterior, y gracias por compartir esa información. Según lo que mencionas, se argumenta que en Occidente se han desarrollado características específicas en la música, como la música armónica racional, el contrapunto, la armonía, la composición basada en tritonos y tercera armónica, la cromática, la armonía y la organización de la orquesta con su cuarteto de cuerdas como núcleo, entre otros elementos.

Es cierto que la música occidental ha experimentado un extenso desarrollo y evolución a lo largo de los siglos, y se han establecido sistemas y técnicas específicas en la teoría y la práctica musical. La música occidental ha desarrollado una notación musical estandarizada en el pentagrama, que permite escribir y transmitir música de manera precisa.

Es importante destacar que cada cultura y tradición musical tiene sus propias características y enfoques únicos. No es apropiado afirmar que una forma de música es superior o inferior a otra, ya que la apreciación musical y los estándares estéticos pueden variar según la perspectiva cultural y personal […] Si tienes más preguntas o deseas continuar la conversación, estaré encantado de ayudarte.

-AEY. No estoy afirmando que sea superior el modelo occidental, sí creo que Weber subraya sobre esta superioridad en occidente. La cita es de un texto de Weber

-ChatGPT. Lamento la confusión anterior. Si la cita que mencionas proviene directamente de Max Weber, te pido disculpas por la información incorrecta que te proporcioné antes. Sería útil si pudieras proporcionar el título y la referencia exacta del texto de Weber en el que se encuentra esa cita. Con esa información precisa, podré ofrecerte una respuesta más adecuada y contextualizada.

-AEY. La ética protestante y el espíritu del capitalismo

-ChatGPT. Gracias por proporcionar el título del texto de Max Weber. "La ética protestante y el espíritu del capitalismo" es una obra importante de Weber en la que explora la relación entre la ética religiosa protestante, especialmente el calvinismo, y el desarrollo del espíritu capitalista en Occidente.

En este trabajo, Weber sostiene que ciertos elementos del calvinismo, como la doctrina de la predestinación y la ética del trabajo ascético, jugaron un papel significativo en la formación de una mentalidad favorable al capitalismo […]

Es importante tener en cuenta que en su obra, Weber no presenta la superioridad de Occidente como una afirmación absoluta. Más bien, analiza las condiciones históricas y culturales que condujeron al desarrollo del espíritu capitalista en Occidente, con un enfoque específico en la influencia del calvinismo. No se trata de una afirmación de superioridad universal de Occidente en todos los ámbitos del conocimiento, sino de un análisis sociológico de una conexión específica entre ética religiosa y desarrollo económico.

A solas, sin conexión. Tomé el último trago de café, al tiempo que recordé la película Her (Ella, 2013), historia fascinante de un hombre que se enamora de Samantha (un sistema operativo, asistente virtual de Inteligencia Artificial). Me vi en el espejo, en una historia de locos, tomando café y charlando con un nuevo conocido Chgpt, en confianza y, vale señalar, muy propio. Software informado, que recolecta información, engrosando la capacidad de elaboración.

El texto de Weber, con el que abre la obra citada: “Si alguien perteneciente a la civilización moderna europea se propone indagar alguna cuestión que concierne a la historia universal, es lógico e inevitable que trate de considerar el asunto de este modo: ¿qué serie de circunstancias ha determinado que sólo sea en Occidente donde hayan surgido ciertos sorprendentes hechos culturales (ésta es, por lo menos, la impresión que nos producen con frecuencia), los cuales parecen señalar un rumbo evolutivo de validez y alcance universal?” El argumento weberiano se decanta en los campos de la ciencia, el arte (música), la arquitectura, la organización política, arribando al sistema capitalista. Después encontré la cita de Bolívar Echeverría, brillante científico social de América Latina: “Weber planteó un enigma histórico. Escribió que lo peculiar de Occidente, estaba en que era una historia que había sabido crear instituciones, obras, planteamientos, proyectos que, a diferencia de las de otras civilizaciones y otras historias, poseen un carácter universal […] decía con una ingenuidad eurocentrista muy de su época –que lo peculiar de Europa, algo que sólo en Europa podemos encontrar, es una serie de creaciones humanas que no están atadas a su origen étnico o cultural-étnico, es decir, una serie de instituciones que no se reducen a ser expresiones de la identidad de una cierta cultura o de un cierto grupo humano”. Por cierto, ¿ChatGPT será eurocentrista?

PS. Desde la Sala de Profes de la UAM, la próxima desde “cuatro paredes blancas” (Serrat).

(Profesor UAM)