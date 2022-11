Qatar, el negocio redondo

A Lichita



1. Faltan 15 días para que se dé el silbatazo inicial del Mundial (para las mayorías futboleras: ¡ay, qué ansiedad!; para la minoría compacta del mundo de los negocios, incluyendo los clubs y las mafias del mercado de piernas, ¡a ensanchar aún más los bolsillos!). El seleccionado de Qatar nunca, hasta ahora, participó en una Copa Mundial de Futbol. En diciembre de 2010, la FIFA designó a Qatar como sede del Mundial de 2022, siendo la primera vez que un país de Oriente Medio realizaría el evento. Hay recuerdos agradables de ese momento. Por ejemplo, la "reunión secreta" –motivo de investigación en Francia- que se habría llevado a cabo en el Palacio del Elíseo el 23 de noviembre de 2010 y en la que habrían participado el ex presidente francés Nicolas Sarkozy, el emir de Qatar Tamim bin Hamad al-Thani y Michel Platini –legendario futbolista galo-, que era entonces presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA. La investigación estadounidense desenmascaró el FIFA Gate, una de las tramas de corrupción más importantes de la historia del deporte. Pero negocios son negocios, y el Mundial, como los shows, debe continuar.

2. Desde diciembre de 2010, cuando comenzó la construcción de los estadios de futbol para la realización del Mundial, se calculan 6,500 muertes principalmente en los datos proporcionados por los países de origen de los trabajadores: India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistán. Hay una presencia considerable de población trabajadora nigeriana, pero en este país no hay estadísticas que aludan a este fenómeno migratorio-laboral, lo que implica un subregistro del dato. Sin esta consideración, esto significa que cada semana han muerto 12 trabajadores migrantes (sobrantes). La fuente que proporciona esta información es The Guardian (Gran Bretaña). ¿Condiciones de seguridad deficientes? Sí. ¿Calor excesivo sin condiciones mínimas para encararlos: sistemas de ventilación, agua potable, botiquines en las cuadrillas de los trabajadores? Reprobados. ¿Extensión de la jornada de trabajo extenuante y dominio del trabajo a destajo? Sí. ¿Ausencia de personal médico? ¿Falta de inspectores del trabajo? ¿Trabajo desregulado? Tantas preguntas, tantas respuestas. Izquierda Diario (23/02/2021) plantea que “Los países del Golfo Pérsico se caracterizan por contratar trabajadores migrantes para las obras de construcción y otros trabajos bajo un sistema llamado “kafala” que emula condiciones de semi-esclavitud”. En este contexto, los accidentes y las enfermedades no son producto de la generación espontánea; no emergen, se construyen. Los socios del crimen, su presencia aún sistemática, denota una desatención en la salud de los trabajadores, asunto que compete al conjunto de corporativos y empresas ligados a la realización del Mundial, y a las autoridades del trabajo. Prohibido olvidar que el accidente de trabajo “es un acontecimiento de compleja causalidad. Desde el punto de vista epidemiológico, el accidente laboral no puede ser considerado como un hecho repentino, inesperado o fortuito y azaroso, requiere más bien ser entendido como un hecho cuyas causas son identificables y previsibles y que surgen del conjunto de condiciones del proceso laboral, que no dependen exclusivamente de las condiciones de seguridad del centro de trabajo” (Tamez, Molina y Castillo, 1996). Para los que desprecian la pelota limpia, pero aman el negocio redondo, de lo que se trata es de eso, negocios.

3. “…espero que todos los votantes de Bolsonaro, como yo, cuando encuentren a alguien hambriento o pidiendo comida, no ayuden. Pásale el carro por la cabeza para que el país no tenga más gastos con estos gusanos”. Un racismo/clasismo que rebasa fronteras geográficas, por los pobres, “bolitas”, “villeros”, cabecita negra, negros, planeros en Argentina, con nombres ad hoc en cada realidad geográfica. Recordemos eventos de agresiones a vagabundos y a pobres (correrlos a manguerazos, incendiar sus pertenencias, prohibirles el paso a ciertas instalaciones, prenderles fuego). Eso de pasar encima con el auto era señalado por Fabricio Manini (clubes Ceará y Fortaleza). Quizá el que iba a proporcionar el auto era el emblemático Emerson Fittipaldi (bicampeón mundial hace muchos años de Fórmula 1), y que consistente con su posición política bolsonarista, “Se presentó como candidato a senador por Fratelli d'Italia, de la neofascista Giorgia Meloni, en las elecciones de Italia” (Gustavo Veiga, Página 12, 16/10/2022). Neymar (defraudador del fisco, siguiendo los pasos de corrupción de Platini) tomándose fotos con el candidato derrotado, Romario alentando el voto por la derecha, guiños de “Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Edmundo, Julio Baptista y Robinho… Dani Alves, Felipe Melo, Thiago Silva y Lucas Moura (Veiga), es decir, una selección veterana. Otros se pusieron del otro lado, driblando al bolsonarismo rapaz, defendiendo la categoría pueblo (Pernambucano, Lanao, Raí, Paulinho). Pero, a pesar de todo, “Apesar de você amanhã há de ser outro dia” (Buarque).

4. “La pelota no se mancha” (Diego, sí, el 10, Maradona). “Qué me importa lo que hizo Diego con su vida, me importa lo que hizo con la mía” (Fontanarrosa). Salvando las diferencias, ¿qué será lo importante que deje Manini?, ¿alguien podrá decir: qué me importa lo que hizo con su vida, lo que importa es lo que hizo con la mía –sin considerar a los imaginarios atropellados-?