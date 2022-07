Las epistemologías del sur y la educación básica. Un debate abierto

Haciendo anotaciones a partir del Plan de estudios de la educación básica 2022, Laura Frade Rubio destaca el relieve de los vínculos entre “La Nueva escuela mexicana y las epistemologías del sur” (Nexos, 27/07/2022). En el Plan de estudios citado “No se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas, niños y adolescentes se asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen, tampoco es función de la escuela formar capital humano para responder a los perfiles que establece el mercado laboral desde la educación básica hasta la educación superior […] ciudadanos críticos del mundo que les rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás”.

1. Más allá de reconocer que este es el sentido del Plan, Frade Rubio plantea: “Vale la pena señalar que la propuesta de la NEM retoma a Walsh y que el término “descolonizar” aparece 29 veces en el documento base”. Y aquí comenzamos con algunas observaciones: ¿Está mal retomar a un autor (Walsh), cuál es el sentido de “vale la pena señalar” en este caso? Por otro lado, “aparece 29 veces en el documento base”, pero no el término “descolonizar”, sino decolonial, conjugado. Hay un argumento que explica Walsh, en la nota de pie de página 232: “En este plan de estudios se emplea el concepto de decolonialidad en lugar descolonialidad, ya que, mientras el segundo remite a la generación de transformaciones estructurales, la decolonialidad persigue la construcción y la creación de nuevas subjetividades”. Se puede estar o no de acuerdo con el autor o minimizar la distinción, lo que es claro es que marca una diferencia.

2. Continúa Prade: “Los nuevos planes y programas reconocen el papel de los ‘saberes’, palabra repetida a lo largo de los planes de estudio 2022 alrededor de 140 veces; el término ‘conocimientos’ se menciona en casi 150 ocasiones. Se identifica que los ‘saberes’ y los ‘conocimientos’ son contenidos imprescindibles, iguales en jerarquía. Sin embargo, estos últimos serán interdisciplinarios y buscarán resolver los problemas que encuentren en beneficio de las comunidades de cada centro escolar por la participación activa de las y los estudiantes, impulsando así una transformación profunda de la sociedad mexicana”.

Es cierto, los saberes aparecen 138 veces (“alrededor de 140”), pero los conocimientos aparecen 79 veces, lo que en esta operación arbitraria de contar las palabras puede implicar el poner mayor relieve en los saberes, dada la discusión sobre las epistemologías del sur. Pero lo que falta agregar, cito el documento base en que se apoya Frade, creo que es más importante: “Los saberes implican una forma de apropiación de la realidad a través de múltiples conocimientos, experiencias y prácticas que confluyen en esta apropiación. Los saberes expresan la relación entre las y los sujetos de la educación con el conocimiento y la realidad de su vida cotidiana”, distinguiéndole del conocimiento científico. Por ello, se señala en el documento de la SEP: “Los saberes provienen de conocimientos y prácticas especificas construidos en diversos contextos incluyendo el conocimiento científico que conforman un acervo social y cultural que se refiere a las distintas maneras de pensar, expresar, representar y hacer de las personas que determinan la pertenencia a una comunidad o a un grupo social. Las ciencias son construcciones, entre muchas posibles, para explicar la realidad física, que a su vez está condicionada por factores culturales e históricos. En tanto construcción cultural no se puede afirmar que sea superior a otros sistemas de conocimientos, ya que cada explicación puede ser adecuada en mayor o menor medida según el contexto en el que se aplique”. Podemos discutir sobre la capacidad explicativa de los saberes y de los conocimientos, aunque esto implica una trampa, pues desde la perspectiva de las epistemologías del sur no se trata de competir.

3. “las matemáticas desaparecen como asignatura”. Plantea el documento base: “En matemáticas, se dio prioridad a la solución de problemas y el desarrollo del razonamiento matemático a partir de situaciones prácticas”, que es un supuesto de las epistemologías del sur, de trabajar con preguntas y problemas a resolver. Pero efectivamente, no hay pistas suficientes para entender el peso de las Matemáticas en el currículo, aunque es pertinente señalar que no es el documento en el que debe entrar esta discusión. Citamos el documento de la SEP, numeral 5.3: “El currículo: finalidades de la propuesta”, señala que “Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral”, pero no se detallan los contenidos, por ejemplo, en Matemáticas o en Geografía. Es sobre la base de esta propuesta que se erigirán los contenidos específicos, en realidades concretas.

4. Señala Prade: “Si bien es cierto que existen múltiples aportaciones que emergen del conocimiento popular como pueden ser el uso de las hierbas medicinales, los refranes, dichos, poemas y canciones, así como los valores familiares, también existen otras que tienen consecuencias muy negativas. Tomando en cuenta lo anterior, el problema de fondo con las epistemologías del sur es que pudiera existir una contradicción profunda con el artículo 3.º constitucional”. No se indica prolijamente a qué consecuencias negativas se refiere, así como en el mapeo domina una visión folclórica (“hierbas medicinales, los refranes, dichos, poemas y canciones…”), de las aportaciones desde el diálogo de saberes, es decir, no se anota, por ejemplo, el relieve en el sembrado de agua, en el manejo de los ciclos productivos permitiendo la recuperación de la tierra, en la importancia de establecer una relación con la naturaleza en donde ésta no sea una mercancía, en fin, como plantea E. Dussel, se trata de un esfuerzo social amplio, articulado, para “detener el camino al colapso”

Puede haber desacuerdo, seguro, pero vale posicionarse, aun sea de manera sintética, vinculando a lo expuesto que “Una educación sin humanidades solo prepara para servir” (C.J. González Serrano, Sin humanidades solo queda el sometimiento, Ethic, 28/07/2022).