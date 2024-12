La burguesía en la plataforma indiscreta

1. Jared Isaacman, multimillonario en la tecnología, aliado en negocios y percepción del mundo con Elon Musk, cliente de vuelos espaciales de Musk, confiando plenamente en él (p.ej. usó el traje espacial de SpaceX fuera de la nave, así como realizó una caminata espacial privada), fue propuesto por D. Trump para dirigir la NASA (La Nación, 05/12/2024). Matrimonio por conveniencia, entre la economía y la política. Exploración espacial de los negocios (y del control). Urano revisitado.

2. En agosto de 2024, Elon Musk se lanza a una lucha contra el primer ministro británico (agitando las redes, donde 2 millones de personas respaldan a Musk en la petición de que se convoque a nuevas elecciones), bajo el argumento de que el gobierno laborista frena el crecimiento con los impuestos -argumento recurrente en la derecha global-, revestido de desinformación donde fueron asesinadas tres niñas (acusado inicialmente un inmigrante, que resultó inocente), en lo que concluye Musk que “La guerra civil es inevitable” (véase The New York Times, 08/08/2024 e Infobae, 05/08/2024). Frente a esta actitud de azuzar a la violencia, analógicamente similar a la postura de Trump cuando festejaba que sus seguidores tomaran el Capitolio (enero 2021), el primer ministro británico, Keir Starmer señalaba que "Cualquiera que azuce la violencia tendrá que afrontar todo el peso de la ley. Las plataformas online tienen una responsabilidad". En 2015 Umberto Eco señalaba: "Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas". Sin esta virulencia, cargada de una arbitrariedad cultural que exige matices, ahora como como negociado Yanis Varoufakis (Tecnofeudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo, 2023) plantea que “Las grandes tecnológicas están creando su propio dinero digital con el que atraernos aún más a su venenosa red de plataformas”.

3. Mark Zuckerberg (Meta, Facebook) planea la instalación de un megacable submarino global de fibra óptica de más de 40,000 kilómetros de longitud, es decir, que recorra el mundo, lo que significa para Meta una inversión de aproximadamente 9,500 millones de euros (10 mil millones de dólares). Esto ofrecería una “vía exclusiva para el tráfico de datos en todo el mundo”. Negociado en la exploración submarina. Poseidón revisitado.

4. Hazañas tecnológicas que impactan, sea en la exploración espacial, en el fondo del mar, en la atención de la salud (en evidencia empírica, en un estudio realizado en la Universidad de Virginia, a partir de los usos de la inteligencia artificial se lograron diagnósticos más precisos en la atención médica que los realizados por un colectivo de médicos -El Financiero, 16/11/2024-), por citar un racimo pequeño de casos. Pero las hazañas tecnológicas descritas aceptan otra lectura, desde la contradicción, al relacionarlas con el control, la dominación, su impacto en el sentido común y el peso de los grupos concentrados en la definición de las políticas globales, y, en parte, procesos de recalificación y descalificación del trabajo, con sus implicaciones ya visibles.

No es una postura negativa per se frente a la tecnología, sí frente a sus (ab) usos. En el caso del gran capital, para ensanchar su poderío económico y, en el ejemplo contundente de Musk, designado por Trump para que dirija el Departamento de Eficiencia Gubernamental (la gubernamentalidad bajo los principios de la lógica managerial y la productividad): “Esto hará temblar el sistema y a todos los implicados en el despilfarro gubernamental, que son muchos”, expresó taxativamente Musk al ser nombrado. Pero Musk y Trump no avanzan solos. En Argentina, el gobierno de J. Milei designó hace casi un año (“Dicen que Dios aprieta, pero no ahorca”, esperemos) a Federico Sturzenegger como Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Menos Estado, menos regulación, más negociado.

5. Reflexionando sobre los avances tecnológicos, cuya punta del iceberg se aprecia en los alcances de las poderosas redes tentaculares, apreciemos la vigencia en la argumentación de K. Marx y F. Engels: “La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales”. La extensión de la musculatura humana sin límites, que modifica la estructura social, en una espiral en la que se retroalimentan los procesos sucesivos de conocimiento, la sociedad humana empeñada en la transformación de la materia, transformándose a sí misma, modificando las formas de mirar, desniveles incluidos, del entendimiento social, de pensar al Estado, parafraseando a J. Loke, generando consentimiento social como fundador del cuerpo político (consentimiento social, por un lado, contra el absolutismo, por otro, contra la concentración del poder). En una visión más amplia aún, de relaciones sociales modificadas.

Frente a esta pantalla, que apantalla y deslumbra, en donde la tecnología despunta hacia espacios de mayor bienestar y emancipación y, al mismo tiempo, resetea nuevas formas de esclavitud, dos dimensiones que entran en contradicción, acompaño a Varoufakis en su provocadora e inteligente pregunta: “Ahora que los ordenadores hablan entre sí, ¿conseguirá esta red que el capitalismo sea imposible de derrocar?, ¿o bien revelará por fin su talón de Aquiles?”. Comparto, asimismo, con el economista griego, la paradoja en la reflexión dialéctica de Marx y Engels: “La moderna sociedad burguesa, que ha sabido hacer brotar como por encanto tan fabulosos medios de producción y de transporte, recuerda al brujo impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró”.

Profesor de la UAM-X

alexpinosa@hotmail.com