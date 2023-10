La 4T rumbo a 2024, expectativas y consolidación

El primero de septiembre de 2024 se cumplirán seis años desde el inicio de un cambio histórico, profundo y verdadero, generado a través de los ideales del Presidente Andrés Manuel López Obrador y encabezado por millones de mexicanos que brindaron su confianza por medio de su voto directo, libre y secreto. Este movimiento es una auténtica transformación, la 4ta transformación que ha vivido la vida pública de nuestro país.

A lo largo de la historia de nuestro país ha habido tres movimientos políticos y sociales importantes anteriores, la independencia en 1817, las Leyes de Reforma, encabezada por el mejor presidente Benito Juárez, entre 1858 y 1861 y la revolución entre 1910 y 1917.

Esta 4ta transformación es comparable con la magnitud de las tres anteriores debido a la profundidad de los cambios realizados, con 14 reformas constitucionales, 15 nuevas leyes y modificaciones a 111 ordenamientos, se consolidaron cambios como la reforma energética, la revocación de mandato, la Guardia Nacional, la educativa y laboral, además de los programas sociales otorgados de manera directa y sin intermediarios a los beneficiarios, las mega obras de infraestructura como el AIFA, el Tren Maya, la refinería Olmeca y el Tren Transístmico nos hacen tener altura de miras hacia la soberanía nacional.

Falta mucho por hacer y mucho que cambiar, seis años no son suficientes, pero la continuidad del cambio verdadero está garantizado seis años más de la mano de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4ta Transformación.

Hasta ahora, casi por cerrar este 2023, por primera vez en casi 100 años tenemos rumbo, hay estabilidad social y económica, finanzas públicas sanas, disminuyó la pobreza y los índices de corrupción y de saqueo, además estamos a un paso de la soberanía energética y alimentaria.

Para 2024 las expectativas son altas, debemos lograr la mayoría de los estados y mayoría en el Congreso, con el objetivo de seguir con este proyecto de nación, nada ni nadie nos detendrá buscando el bienestar de las y los mexicanos, que diariamente buscan mejores oportunidades para los suyos.

En el Senado de la República, desde el primer día de la actual administración se ha trabajado de la mano con el Ejecutivo Federal para reformar y crear las leyes necesarias para el bienestar de la población, siempre enalteciendo los principios de la 4ta transformación, el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

Senador