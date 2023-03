Oscars 2023: quién ganará y quién debería ganar

Cada año lo repetimos pero va de nuevo: el Oscar es un premio sumamente deficiente en la celebración a lo mejor del cine (recuerden que nunca le dieron un Oscar a Kubrick o Hitchcock), pero lo que sí hacen bien los Oscars es mostrar la situación cultural de Estados Unidos.



¿En qué anda ahorita los norteamericanos? A juzgar por los nominados y por los seguros ganadores, los gringos se debaten entre dos temas: el reconocimiento de la comunidad asiática como una power force en Hollywood y la condena a la guerra de Ucrania, que no es sino la condena al régimen despótico de Vladímir Putin.



¿Quién ganará? Lo sabremos este domingo, pero mientras, aquí va la lista de las cintas que deberían ganar y cuáles efectivamente van a ganar, y es que, como es usual con los Oscars, no siempre son los mismos.



MEJOR ACTRIZ

Va a ganar: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once)

Debería ganar: Cate Blanchett (TÁR)



El sindicato de actores le otorgó ya el premio a Michelle Yeoh, lo cual la pone en un noventa por ciento de posibilidades de llevarse el Oscar. Pero Cate Blanchett entrega en TÁR una de las mejores actuaciones de su carrera y en definitiva la mejor actuación femenina del año.



Las posibilidades de Cate se incrementaron esta semana por el escándalo de cierto reportaje que Michelle Yeoh publicó en sus redes sociales y por lo cual fue duramente criticada (el texto decía que Blanchett no debería ganar).



Si los Oscars se trataran de premiar al arte y no de hacer política, Blanchett debería llevarse la estatuilla a casa. Ojalá así sea.





MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Va a ganar: Angela Basset (Wakanda Forever)

Debería ganar: Kerry Condon (Banshees of Inisherin)



Si hay una película que irradia buenas actuaciones esa es Banshees of Inisherin. Todos en esa película entregan actuaciones impresionantes, hasta la burrita que sale en la película.



Pero, la corrección política se impone y lo más seguro es que Angela Basset se lleve el Oscar por su actuación en Wakanda Forever, quién en efecto es lo mejor de aquella película, pero su trabajo es menor comparado con lo que ha hecho en su carrera.



El premio, por supuesto, debería ser para Kerry Condon. No sucederá.

Ojo: el caballo negro de esta categoría sería Jamie Lee Curtis. Si le dan el Oscar no me enojo.





MEJOR ACTOR

Va a ganar: Brendan Fraser (The Whale)

Debería ganar: Collin Farrell (Banshees of Inisherin)



El regreso de Brendan Fraser es una historia que genera clicks. Su inercia resulta casi imparable (aunque ojo, el Bafta lo perdió frente a Austin Butler), por lo que dudo que la Academia le niegue la oportunidad de -una vez más- subir al escenario y chillar frente al público.



La Academia le dará el premio a una botarga en lugar de entregárselo a una verdadera actuación. Collin Farell merece ese Oscar por su extraordinario trabajo en Banshees of Inisherin, pero ya saben… son los Oscars.





MEJOR ACTOR DE REPARTO

Va a ganar: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once)

Debería ganar: Barry Keoghan (Banshees of Inisherin)



El extraordinario trabajo de Barry Keoghan en Banshees of Inisherin no tiene comparación alguna con lo que entrega Ke Huy Quan en Everything… Keoghan barre el piso con todos los nominados de esta categoría pero, de nueva cuenta estamos frente a una historia de comeback que genera muchos clicks.



El otrora niño actor Ke Huy Quan, famoso por aparecer en cintas ochenteras como Goonies e Indiana Jones, que después desapareció de la faz de la tierra ante las pocas oportunidades que Hollywood otorga a los actores asiáticos, ahora regresa por la puerta grande con una nominación al Oscar.



La historia es tan jugosa que parece imposible que Ke Huy Quan pierda el Oscar. Preparen sus pañuelos.





MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Va a ganar: Pinocho

Debería ganar: Marcel The Shell with the Shoes On



Francamente esta categoría es la más competida de este año. Todas tienen su mérito pero la fuerza de Guillermo del Toro parece incontenible. Nuestro compatriota se llevará un Oscar más. Su película es una pieza de arte indudable, pero en lo que a mi concierne resulta mucho más emotiva Marcel: The Shell with Shoes On. Como sea, está perfecto que gane del Toro. Vámonos al Ángel.





MEJOR FOTOGRAFÍA

Va a ganar: James Friend (All Quiet On The Western Front)

Debería ganar: Darius Khondji (Bardo)



Todo indica que All Quiet of the Western Front arrasará en los premios técnicos. Esta vez está nominada una mujer, Mandy Walker por Elvis. La Academia debería aprovechar y darle el premio, sería la primera vez en la historia que una mujer gana en esta categoría.



Pero si nos vamos a la calidad del trabajo, el ganador indiscutible sería Darius Khondji. Y es que Bardo podrá tener muchos defectos, pero si hay algo verdaderamente espectacular en esa película es su fotografía.





MEJOR DIRECCIÓN

Va a ganar: Los Daniels

Debería ganar: Quien sea (menos Robert Östlund)



Los Daniels, responsables por Everything Everywhere All At Once serán los ganadores. Ya ganaron el premio del sindicato y eso es determinante. Nada que ver con lo que hacen tres titanes: Spielberg, Todd Field y Martin McDonagh, pero ya sabemos, los Oscars no se trata de que gane el mejor, sino que gane el más popular.





MEJOR DOCUMENTAL

Va a ganar y debería ganar: Navalny

Lo confieso, no he visto el resto de los documentales, pero Navalny es una poderosa cinta que narra la increíble historia de Alekséi Navalni, uno de los más grandes opositores al régimen de Vládimir Putin. Navalni es envenenado y se salva de milagro. Después del atentado dedica sus días a juntar pruebas de que el Kremlin fue el responsable.



Se trata de una brutal cinta que retrata al régimen del tirano tal cual es. La Academia no perderá esta oportunidad de mandarle un mensajito al todopoderoso presidente de Rusia.





MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Va a ganar y debería ganar: All Quiet in the Western Front



Siendo honestos, me encantaría que ganara EO, una película sobre lo que le pasa a un burrito cuando (por designios de la ley) deja de trabajar en un circo. Una película cruel y dolorosa pero a la vez hermosa y conmovedora.



Pero está bien, All Quiet in the Western Front sin duda tiene grandes méritos, el más grande de ellos es seguir siendo un relato antibélico por demás contundente y que (desgraciadamente) sigue siendo actual.





MEJOR PELÍCULA

Va a ganar: Everything Everywhere All At Once o All Quiet in the Western Front

Debería ganar: Banshees of Inisherin, o TAR, o Top Gun



Habría que reconocer que este año la categoría de Mejor Película está reñida. Si bien hay una que sobra (¿qué haces aquí, Robert Östlund?) las demás caminan con méritos propios (hasta Avatar, cuya hazaña fue regresar la viabilidad económica a las salas de cine golpeadísimas con la pandemia).



Pero como siempre, son los Oscars, así que una vez más, en lugar de premiar a la Mejor Película, el premio se la llevará la más popular, es decir: Everything Everywhere All At Once.



Empero, no descarto que el conflicto declarado entre Estados Unidos y Rusia a causa de la invasión a Ucrania (esa visita de Joe Biden a territorio de combate no es cualquier cosa) termine por darle el triunfo a All Quiet in the Western Front, así sea tan solo para mandar un mensaje antibélico, condenando la estupidez de la guerra y pidiendo la paz.