Las nominadas al Oscar 2023

Se dio a conocer esta semana la lista de nominados al Oscar. Como no había pasado en mucho tiempo, esta vez sí se utilizaron los diez lugares disponibles en la categoría de Mejor Película.



La lista no está exenta de sorpresas, la mayor sin duda es la presencia de Robert Ostlund con su Triangle of Sadness, la inexplicable ganadora de la Palma de Oro en Cannes el año pasado que ahora con mayor asombro alcanza la nominación a Mejor Película. ¿Qué diantres?



Otra sorpresa, aunque ésta es más agradable, son las nueve nominaciones para el remake alemán de Sin Novedad en el Frente, incluida la de Mejor Película. Al final fue esta y no Bardo o Glass Onion la que le dio nominaciones a Netflix y que la pone en la pelea por el premio grande.



Pero si yo fuera Netflix no me emocionaría demasiado: ahí está ese obús llamado Everything Everywhere All At Once con once nominaciones, ¿será que estamos frente a la ganadora indiscutible de este año o estamos frente a la clásico que se lleva todas las nominaciones pero ningún premio?



Y pienso en tres grandes olvidados. NOPE, de Jordan Peele, una obra mayor de narrativa, una película que justamente habla sobre ese movimiento de resistencia que sigue pensando en el cine como un arte mayor y que no necesita de artificios digitales, fue absolutamente ignorada.



A pesar de que Aftersun alcanzó la nominación para Paul Mescal en la categoría de Mejor Actor, su ausencia en la lista de Mejores Películas es casi insulto, por no decir que la nominación para su directora, Charlotte Wells, no solo era merecida sino que habría aclarado el panorama en una categoría que, ooootra vez, está dominada solo por hombres.



A continuación, van mis comentarios (sin orden particular) sobre las nominadas a Mejor Película.



La ceremonia de entrega será el próximo 12 de marzo.





All Quiet in the Western Front (Sin Novedad en el Frente) - Dir: Edward Berger / Netflix



Con recursos dignos de un blockbuster (ágil cámara de James Friend con uso recurrente de efectivas tomas cenitales) y una pista musical (Volker Bertelmann) que perturba con apenas unas notas, el filme despliega secuencias brutales que recuerdan a clásicos del género (desde Kubrick hasta Spielberg) y también a la estética de algún videojuego (Battlefield, Call of Duty).



Se podrá criticar la visión tan adversa y hasta exagerada sobre el enemigo (cierto niño francés casi demoníaco). Pero no se puede negar la pertinencia de este alegato pacifista que, a casi 100 años de la novela original, sigue siendo tristemente actual.





Avatar: The Way Of The Water (Avatar: El Camino del Agua) - Dir: James Cameron / Disney



Y aquí está Avatar, quitándole el lugar a Aftersun en las nominadas a Mejor Película. Técnicamente es irreprochable, que gane todos los premios técnicos, no hay problema, ¿pero mejor película una cinta que es secuela temáticamente incluso más pobre que la original?



No debe ganar, pero esta nominación solo se entiende como un reconocimiento al poder económico de esta cinta: casi dos billones de dólares de recaudación luego de una pandemia y en pleno ocaso de las salas de cine no es cosa menor.



The Banshees of Inisherin (Los Espíritus de la Isla) - Dir: Martin McDonagh / Disney



Esta es la cinta que debería ganar (y me temo que se irá a casa con absolutamente nada) una cinta que argumentalmente sorprende, pero que con sus actuaciones y atmósfera engancha. No hay nadie aquí que no entregue una nota alta: Colin Farell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y un extraordinario Barry Keoghan.



Melancólica y triste. Una película con una atmósfera engañosamente tersa que en el fondo esconde un comentario perturbador sobre la mecánica de los conflictos humanos y la estupidez que ello conlleva. Obra mayor.



ELVIS - Dir: Baz Luhrmann / Warner



El estilo visual siempre frenético de Baz Luhrman encuentra un objeto perfecto de estudio en esta biopic nada convencional sobre El Rey Elvis. El director entrega grandes momentos donde la emoción se transmite por medio de las imágenes, la edición y la música: como la secuencia donde Elvis vuelve locas a sus fans por primera vez, o aquella donde mientras el deja todo en el escenario de las Vegas, su manager firma un jugoso contrato que lo mantendrá atado al escenario por el resto de su vida.



Nada de lo anterior funcionaría sin la actuación y compromiso de Austin Butler en el papel de Elvis. Merecidisimas las nominaciones, pero las mismas serán su premio (la estatuilla se la llevará Brendan Fraser).



Everything Everywhere All At One - Dir: The Daniels / A22 - Diamond Films



La feel good movie del año que enamoró a todo mundo. Antes la idea de viajar en el tiempo nos fascinaba, pero como ahora tenemos certeza de que el futuro apesta, lo de hoy es ir a otras dimensiones donde nuestra vida sea menos patética.



El éxito de esta cinta está ahí y en su edición propia de un Tik Tok. Frenesí por el frenesí mismo en una historia que en realidad no va a ningún lado pero que en el camino de distrae con un alud de referencias pop. Las actuaciones son lo mejor, pero esta cinta no está por encima de las otras nominadas. Su único mérito es ser la más popular del salón, sobre todo entre los más jóvenes.



The Fabelmans - Dir: Steven Spielberg / Universal



El cine de Spielberg carga desde siempre con un trauma oscuro: la ausencia de sus padres. Por primera vez en su historia se atreve a abordar dicho trauma poniendo a sus padres y su propia historia al centro del relato. Pero ese revisionismo no se queda en la simple nostalgia, Spielberg aprovecha para mostrar las razones no sólo de por qué le gusta el cine, sino de por qué hace el cine que hace. Es un manifiesto creativo que además sirve como respuesta a las críticas de quienes lo señalan como culpable de “bajar la edad” del espectador y de crear el blockbuster (como si este fuera el enemigo acérrimo del cine).



Spielberg muestra sus razones y defiende el cine escapista por el que tanto se le critica. El espectáculo no debe estar peleado con los subtextos. Palabra de Spielberg.



TÁR - Dir: Todd Field / Universal



Un fascinante estudio de personaje con una Cate Blanchett absolutamente excepcional. El Oscar a Mejor Actriz debe ser para ella o si no habría que preguntarse ¿qué clase de fraude es este?



Con una frialdad propia de Kubrick, Field nos muestra (para deleite de nuestro) la caída de esta encumbrada directora de orquesta cuya carrera poco a poco se irá resquebrajando a costa de su grandioso ego y soberbia. Una exquisitez absoluta.





TOP GUN: Maverick - Dir: Joseph Kosinski / Paramount



Un fenómeno que no sucede seguido. Estamos frente a una película que lo mismo es un blockbuster, una secuela magnífica, una experiencia sensorial, y una magnífica película. Esto sin duda es cine, pero además también fue un fabuloso negocio.



Con Top Gun: Maverick, Cruise decreta el final de la pandemia. Es una película cuya grandeza no solo radica en la valentía de todos los involucrados sino en ser un acto de resistencia frente al streaming y el cine en casa. La sala de cine prevalecerá, al menos mientras gente como Tom Cruise siga aquí, arriesgando la vida para entretenernos.



Women Talking - Dir: Sarah Polley / Universal



La más reciente cinta de la estupenda directora Sarah Polley, Women Talking (2022), inicia con un epígrafe que advierte: “Esto es un acto de imaginación femenina”. Y en efecto, lo que vemos en esta adaptación de la novela homónima de Miriam Toews, es a un grupo de mujeres que harta del violento acoso machista decide organizarse y hablar para resolver el problema.



Women Talking es un hermoso acto de imaginación y valentía. Una cinta que invita a pensar en un mundo mejor para las mujeres. Imposible no entristecer cuando la película acaba y regresamos a la penosa realidad.





Triangle of Sadness - Dir: Ruben Östlund / Diamond Films



Desde la vez que un tipo completamente desnudo se coló al escenario de los Oscars en 1974 no habíamos visto algo tan escandaloso como que esta película se colara a la lista de nominadas. Triangle of Sadness es tan mala que incluso te hace pensar si las cintas anteriores del director eran tan buenas como las recordarme: Force Majeure y The Square.



En esta cinta, Östlund pretende ser Haneke pero termina siendo tan profundo como Derbez y la Familia Peluche. Fatal.

