Las 23 del 2023

Nuestro clásico recuento anual sobre las mejores películas que pudimos ver en año que recién acaba.

El 2023 será recordado por el año en que las grandes audiencias regresaron al cine, le dijeron finalmente adiós a la pandemia para regresar una vez más a la sala oscura, el mejor lugar para ver cine.

Es también el año del Barbenheimer, el fenómeno que demostró no solo el poder de las audiencias sino que además demostró que el buen cine no está peleado con la taquilla.

Es el año del gran declive de los superhéroes y el regreso de la animación como única arena donde este género tiene algo interesante qué decir.

Es también el año de Godzilla, quien a sus 70 años sigue dando batalla e incluso ahora dará la pelea por un Oscar.

Para esta lista consideré todo lo que pude ver por plataformas, funciones de prensa, festivales, compra de dvd’s, etc. Si no ven aquí cintas como The Zone Of Interest, Poor Things, Anatomy of a Fall y más, es porque no las pude ver (este año, como ya es costumbre, no me invitaron a Morelia). Estas películas seguro estarán en la lista de 2024.

Asi pues, aquí están mis 23 del 2023.

23.- How to have sex - Dir: Molly Manning Walker

La ópera prima de la realizadora inglesa Molly Manning Walker retrata con fidelidad la tensión adolescente de la primera vez que se tiene sexo. Tara (estupenda Mia McKenna-Bruce) es una adolescente virgen que no sabe decir no a los patanes que quieren llevarla a la cama, pero su lenguaje corporal claramente expresa rechazo, un lenguaje que los hombres no quieren o no saben leer. Tara finge pasarlo bien cuando en realidad muere de miedo. Retratar con gran precisión esa ambivalencia es el gran triunfo de esta película.

22.- Dalva (El amor según Dalva) - Dir: Emmanuelle Nicot

“No soy una niña, soy una mujer”. La frase se vuelve absolutamente perturbadora cuando es dicha por Dalva (extraordinaria Zelda Samson), una niña de 12 años que, no obstante su edad, se viste con sacos sastre, medias, blusas con escote y un peinado que la hace ver… ¿más adulta? Emmanuelle Nicot habla en su cinta sobre al abuso infantil, lo hace sin escándalo, sin agenda y sin melodrama, situando al centro a la niña que no sabe que es víctima, que no entiende que le han arrebatado la infancia. Una cinta honesta, sin lances de explotación o revictimización, pero tampoco sin temor a provocar incomodidad en el espectador.

21.- Still: A Michael J. Fox Movie - Dir: Davis Guggenheim

Michael J. Fox a cuadro, narrando la vorágine que fue su carrera, filmando aquel éxito monumental (que se convirtiera en cinta de culto permanente) llamado Back to the Future. Disfrutar el éxito, la parranda, y el exceso, para luego ver todo frenado cuando le diagnostican (siendo aún muy joven) el mal de Parkinson. Pero Michael J. Fox no busca tu condescendencia, escupe en aquellos que lo levantan del piso cuando tropieza, lo que quiere es visibilizar esta enfermedad y a los que la padecen.

20.- El Conde - Dir: Pablo Larrain

El Conde es una estaca al corazón del pinochetismo y las tiranías en general. Larraín construye la mejor venganza posible contra el dictador: reírse de su infame memoria. Con una soberbia fotografía en blanco y negro (Ed Lachman en permanente homenaje a Dreyer), y un guion escrito por Larraín mismo junto con Guillermo Calderón, esta magnífica provocación navega con soltura y sin empacho entre la sátira, la farsa, el humor y el cine de horror.

19.- Familia - Dir: Rodrigo García

El único problema con esta cinta es el nombre: debió llamarse El Padre. Y es que a pesar del elenco (que es un dream team de algunas de las mejores actrices mexicanas en activo), Daniel Giménez Cacho se roba absolutamente (y con facilidad) toda la cinta. El impresionante montaje (esa larguísima secuencia en la comida) agrega un elemento más de sorpresa a esta cinta que hace homenaje a la figura del padre: ese tótem muchas veces difícil de entender, pero que nunca dejas de amar.

18.- La Dama del Silencio: El Caso Mataviejitas - Dir: María José Cuevas

Mediante una edición y ritmo siempre dinámicos, María José Cuevas nos lleva de la risa, al asombro, a la indignación y de regreso en su exploración sobre el famoso caso mataviejitas. El documental expone la hilarante incompetencia de la policía y los funcionarios de la CDMX, más preocupados por proteger a su jefe (Andrés Manuel López Obrador), que por encontrar al asesino. Esto va más allá del true crime: el mayor logro de este extraordinario documental es generar empatía hacia las víctimas, que aquí dejan de ser un expediente para convertirse en personas con una historia, familia y memoria.

17.- Robodoc: The Creation of Robocop - Dir: Eastwood Allen & Christopher Griffiths

Robodoc es un trabajo emanado del amor hacia una película, una de las cintas más brutales, ácidas, críticas y violentamente retorcidas de los años 80’s: Robocop. La idea era simple: hacer el mejor documental posible sobre el tema, y para ello entrevistaron básicamente a todos los involucrados: desde el director, el guionista, los protagonistas, hasta los encargados del traje, diseñadores, actores secundarios, tooodos están ahí. Si ustedes como un servidor aman Robocop, amarán con intensidad este documental.

16.- El Show, crónica de un asesinato - Dir: Diego Enrique Osorno

La serie documental sobre el famoso caso Stanley es una efectiva pieza de periodismo narrativo con gran ritmo y algo de humor negro, que no teme en abarcar todas las aristas del famoso homicidio. Osorno no solo hace una investigación exhaustiva sino que sienta frente a las cámaras a muchos de los actores importantes de la época: desde Azcárraga hasta Salinas Pliego. La estrella del documental es la edición a cargo de Pedro G. García, quién inyecta una armonía audaz y vertiginosa a una narración que nunca se empantana ni se pierde entre la gran cantidad de entrevistas y el interesante material de archivo que se muestra. Todo un estudio de cultura pop noventera.

15.- May December - Dir: Todd Haynes

Sin las imágenes super estilizadas a las que nos tiene acostumbrado Todd Haynes, pero con recursos y tono que nos recuerda al cine de Brian De Palma, May December es una cinta enigmática, oscura, con cierto humor retorcido, cuya principal arma es el duelo de actuaciones entre Julianne Moore y Natalie Portman. Haynes se divierte con esta película, el tono fársico, la música telenovelera, los abruptos movimientos de cámara desentonan con la seriedad del tema. El resultado es una cinta que no tiene miedo a incomodar a la audiencia.

14.- Mission Impossible: Death Reckoning Pt 1 - Dir:

Christopher McQuarrie

Especie de secuela espiritual al Top Gun: Maverick, en esta cinta, Cruise enfrenta a su enemigo de la vida real: la idea de que el cine sólo puede y debe ser digital. Así, Cruise, quien no le teme a morir frente a cuadro con tal de seguir entreteniendo a la audiencia, enfrenta a una inteligencia artificial omnipresente, la misma de los algoritmos de las plataformas, la misma de los efectos digitales, la misma que Cruise aborrece. Y para ello, el actor de 61 años ataca con la única forma posible: a golpes de stunts análogos, de acrobacias sin dobles, de carisma y de buen cine.

13.- The Holdovers - Dir: Alexander Payne

El estreno de esta cinta representa una nueva oportunidad para saldar una infame deuda que tiene la Academia con Paul Giamatti, extraordinario actor al que groseramente se le ha negado el Oscar en más de una ocasión. Luego de casi 20 años de la exitosa Sideways (2004), director y actor se reúnen una vez más para darle vida a un nuevo y adorable perdedor: Paul Hunham, un veterano y autoritario profesor de un prestigioso internado a quien le tocará la infame tarea de cuidar a un puñado de adolescentes que no podrán ir a casa en Navidad. Solo es cuestión de tiempo para que esta película se convierta en un clásico para la época decembrina.

12.- Pedro - Dir: Liora Spilk Bialostozky

Uno de los peores puntos de partida que puede haber para un documental es la admiración. No obstante, la debutante documentalista Liora Spilk decide que su primera cinta será justamente sobre su ídolo, el artista plástico Pedro Friedeberg. El resultado es fenomenal, no solo somos testigos del crecimiento de Liora como cineasta, sino que además conocemos a Pedro, un personaje fascinante, tan divertido como cascarrabias, todo ello en una una fantástica cinta sobre el arte, la amistad y el fino ejercicio del mal humor.

11.- Spider-Man Across The Spider-Verse - Dir: Dos Santos / Powers /Thompson

El pasmo es inevitable. No han pasado ni cinco minutos desde que inicia esta película y la grande belleza de sus imágenes nos inunda. La cinta explota frente a nosotros con un arsenal de recursos que parece inagotable. Cada secuencia está animada con una técnica diferente, por un artista diferente y no obstante, todo funciona como unidad. No queda sino rendirse ante la belleza oceánica de un trabajo de animación que va más allá de “narrar una historia”: se trata de una experiencia sensorial y cinematográfica que no parece tener límites. Un despliegue de poder asombroso. El cine de superhéroes como lo conocemos está muerto: su único futuro viable es la animación y esta cinta lo demuestra.

10.- El Niño y la Garza - Dir: Hayao Miyazaki

Luego de su retiro autoimpuesto, Miyazaki regresa una vez más y lo hace para entregar una cinta que parece un mensaje a su hijo, Goro, con quien al parecer no tiene la mejor relación. Pero las referencias personales son lo de menos, estamos de nueva cuenta en una colorida historia llena de personajes extravagantes, con mucho humor pero también con un tono de pesadilla que recuerda a Lynch. Sin más estamos frente a una nueva obra maestra del genio oriental de la animación. Ojalá este nuevo retiro tampoco sea definitivo y nos siga entregando animaciones perturbadoras, coloridas, oníricas y fabulosas como esta.

9.- Rotting in the Son - Dir: Sebastián Silva

Rotting in the Sun es un artefacto engañosamente irregular que desafía toda clasificación y que además presume de una increíble habilidad de metamorfosis: lo mismo es un thriller que una comedia negrísima que una cinta semi porno gay, o incluso una galería de memes. Alejada de todo cliché, imposible de descifrar en sus primeros movimientos, la película además sorprende por su ácida descripción del círculo Roma-Condesa chilango. Hacía falta una película que describiera a ese México whitexican de esta forma tan brutal, casi hostil, pero nunca falsa.

8.- Oppenheimer / Barbie - Dir (Christopher Nolan / Greta Gerwig)

Oscuro y exitoso plan de mercadotecnia, rivalidad entre distribuidoras o simple coincidencia. Haiga sido como haiga sido (dijera un clásico), el Barbenheimer fue un fenómeno cultural que siempre estará ligado a nuestra memoria cinéfila del año 2023, le moleste a quien le moleste.

Barbie, una fantasía sobre la fantasía misma, más ruda de lo que esperábamos, mucho más profunda de lo que podíamos suponer, un mensaje feminista que se burla de la fragilidad machista. Lo mejor sucedió fuera de pantalla: las mujeres vestidas de rosa, los hombres fúricos por esta película “anti hombres”. Qué ridiculez. Nadie niega que al final esto sea un comercial de muñecas pero vaya, ¡cuánta diversión!

Oppenheimer, la película con la cual Nolan se quitó de encima la mácula creada por esa basura llamada Tenet. Aquí no hay gimmick, no hay trucos, no hay sueños dentro de sueños, no hay narrativas en reversa, no hay héroes, probablemente haya villanos. Lo que sí hay es cine, hay grandes actuaciones, momentos de asombro y de gran atmósfera. No es el qué sino el cómo, y el cómo de Nolan ha llegado a un punto de ebullición indiscutible. Un gran regreso de Nolan.

7.- Wonka - Dir: Paul King

Ninguneada por parte del público y la crítica, al parecer hay un sector que aún ve con desprecio cualquier producto que mínimamente parezca “cosa de niños”. Wonka es una gran película, llena de ideas y humor, con grandes actuaciones y, sorprendentemente, números musicales conmovedores. La película tiene dos cosas que aborrezco: a Chalamet y los musicales, pero cuando la nave va tripulada por un director de la talla de Paul King (el responsable de una de las mejores cintas del universo: Paddington 2), cualquier pecata es minuta. King sigue pregonando a favor de ser seres humanos honorables, pero ahora incluso hace una crítica al capitalismo salvaje, a la iglesia cómplice de los poderosos, y la policía que se vende al mejor postor. Una cinta que emociona, conmueve, hace reir y llorar sin chantajes de ningún tipo. Paul King va en vía directa a convertirse en el nuevo Disney.

6.- La Sociedad de la Nieve - Dir: J.A. Bayona

Bayona se está convirtiendo en el gran relator de nuestras peores pesadillas: una ola gigante que todo lo destroza, el fantasma que habita una casa, un avión que se desploma en la cordillera de los Andes dejando a un puñado de sobrevivientes que tendrán que sobrevivir mediante métodos indecibles. No han pasado ni diez minutos de película y Bayona nos tiene en completo shock. No exento de algo de crueldad, Bayona nos arrebata la esperanza a golpe de cortes abruptos, suspenso, y algo de horror. Pero la grandeza de la cinta no está en sus efectos especiales, en el maquillaje, las locaciones y ese rodaje que debió ser todo un infierno, el mayor mérito de Bayona es hacer de esto un ejercicio de memoria que devuelve la dignidad a todas las víctimas: con nombre y apellido. Suerte para los Oscars, los merece.

5.- Past Lives - Dir: Celine Song

Una historia de amor con dosis de dolor y nostalgia por la tierra natal. Una especie de What If de las relaciones que de inmediato provoca reflexiones sobre nuestra propia vida. No es una cinta condescendiente ni mucho menos tersa, esto es el anti Hollywood, aquí el amor será todo menos rosa. Su protagonista, Greta Lee, se apodera de inmediato de la cinta, con un personaje que va de lo cínico a lo práctico. Un tributo a la melancolía, la nostalgia y los amores pasados.

4.- Godzilla Minus One - Dir: Takashi Yamazaki

Godzilla sigue siendo hoy día una metáfora perfecta, la suma de todos nuestros errores y todos nuestros horrores como humanidad. El director y guionista, Takashi Yamazaki, no escamotea nada: de inmediato nos deja ver al monstruo en todo su esplendor destructivo. El nivel irá subiendo a cada aparición de Godzilla: más grande, más emocionante, más letal y a plena luz del día. Es el Godzilla que siempre quisimos ver: la devastación es masiva, el peligro se palpa, el corazón salta a cada rugido. El movimiento de cámara, los encuadres y la reacción de los actores provocan emoción extrema y contagian sensación de peligro. Godzilla es la pandemia, es el huracán, es el desastre natural que hace evidente la torpeza de los gobiernos y la valentía de la sociedad civil que enfrenta a la bestia. Es una cinta que emociona en el drama humano y en el espectáculo de la destrucción. Para cosas como esta se inventó el cine.

3.- Tótem - Dir: Lila Avilés

Tótem es un retrato absolutamente conmovedor sobre la ternura, la inocencia, y la desesperación, alejándose de cursilerías, solemnidad, o drama, con un tono íntimo, naturalista y brillante en todos sentidos. Tótem es la gran crónica de una familia que se niega a cumplir con esa “costumbre tan salvaje” (Sabines dixit) de enterrar a los muertos. Un hermoso retrato naturalista cuyo trabajo actoral obliga a replantear los términos en los que se califica una buena actuación. Si en su cinta anterior -La Camarista- Lila Avilés retrata la soledad de una mujer atrapada en su trabajo, aquí la cineasta hace el retrato de una niña que ya se siente sola ante la inminente pérdida de su padre. Su mirada, a punto de entrar al abismo, nos ve de regreso en un final tan doloroso como inevitable. Esta es la mejor película mexicana de 2023.

2.- Babylon - Dir: Damien Chazelle

Babylon es una fábula negra sobre la magia del cine. Es el Once Upon A Time in Hollywood de Chazelle, una auto celebración al cine. Indulgente, excesiva, intoxicante… y estupenda. Babylon es un retrato amargo de un Hollywood naciente lleno de libertinaje. Una máquina de hacer dinero que exigía cuerpos bellos y excesos varios, incluido el exceso de talento. Chazelle abreva de todos lados (Sunset Blvd, Cinema Paradiso, y ese extraordinario final me recuerda a Gangs of New York) para trazar a Hollywood como un lugar viciado de origen, inmoral, pero reconociendo que a pesar de la inmundicia es ahí donde surge ese arte mayor, trascendente y único que es el cine.

1,- Killers of the Flower Moon - Dir: Martin Scorsese

Que la edad no los engañe. A sus 80 años, Martin Scorsese se muestra como un cineasta en plena forma con Killers of the Flower Moon, un imponente ejercicio de memoria histórica en una monumental cinta con capacidad de mutación permanente: es un thriller, un western, un drama romántico y hasta una tragicomedia que exhibe la codicia de una nación fundada en violencia y sangre de inocentes. Scorsese está en plena exploración de las posibilidades cinematográficas, desafiando géneros, jugando con el ritmo, desplegando su conocido arsenal visual y técnico a un relato que a primera vista no pareciera compatible con su estilo, pero eso es parte del show: ver cómo el octogenario cineasta hace de esto una película cien por ciento Scorsese.

El director cierra con lo que parece una despedida. A la suma de obsesiones que representa esta cinta, añade una final: el compromiso por la narrativa y la obligación de nunca, jamás, dejar estas historias en el olvido. Añadan pues una obra maestra más a la filmografía de Scorsese.