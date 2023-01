A pesar del dominio cultural de las series (así como de su abrumadora oferta), 2022 fue un año de gran cine. Casi todas estas cintas fueron filmadas en pandemia, lo cual es un testimonio del coraje creativo de los directores que pudiéndose encerrar en sus casas, se jugaron el todo por el todo por seguir haciendo arte.



Así pues, aquí la tradicional lista de lo mejor del año: en esta ocasión las 22 de 2022. Esta vez fui muy laxo en las reglas, simplemente listé todo lo que vi así haya sido en festivales, screeners o funciones especiales.



Aquí el listado de las películas que forjaron mi cinefilia en 2022.



22.- Bardo - Dir: Alejandro G. Iñárritu



Bardo es la gran provocación del año. Estamos frente a una película muy fácil de odiar, es más, eso es lo que quiere Iñárritu, que lo odies. Yo no quise darle gusto: me quedo con los grandes momentos (que vaya que los tiene), con la increíble fotografía de Darius Kondji, con el diseño de producción de Eugenio Caballero. Bardo no es la peor cinta de González Iñárritu ni tampoco la mejor. Es un film atrevido, interesante, nunca aburrido. Prefiero a este Iñárritu, contradictorio y narcisista, a aquel que sueña pesadillas en cintas (ahí sí) desastrosas y deprimentes como Biutiful.



21.- Crimes of the Future - Dir: David Cronenberg



En el mundo de Crimes of the Future el ser humano ya no siente dolor. Cronenberg utiliza este escenario para apuntar filosos dardos en todas direcciones: la ausencia de dolor como paraíso de una sociedad puritana obsesionada por la asepsia absoluta lo cual deriva en la abolición del placer: “La cirugía es el nuevo sexo”. La crítica nos alcanza incluso a nosotros, que seguimos viendo con asombro y pasmo cualquier cosa que el director saque de su panza.



20.- Nightmare Alley - Dir. Guillermo del Toro



Pinocho sin duda tiene un mérito estético innegable e insuperable, pero si a oscuridad vamos, yo me quedo con Nightmare Alley. Y es que aquí sus monstruos no causan empatía ni generan condescendencia, el director los dota a todos ellos (Cooper, Blanchett, Jenkins, Dafoe, apabullantes) de una opacidad que no se había visto antes en su cine. Nightmare Alley trasciende la fantasía para hablarnos del hoy y el ahora. Es de las mejores películas de Guillermo del Toro, probablemente aquella que marque un viraje hacia un cine mucho más oscuro donde los monstruos serán viles seres humanos.



19.- Huesera - Dir: Michelle Garza Cervera



Claramente influenciada por Polanski, Huesera es una estupenda cinta sobre un tema casi tabú en la sociedad mexicana: la maternidad no como el estado ideal de una mujer sino al contrario, como un pasaje al infierno. Con un fantástico diseño sonoro, la película logra niveles de tensión como pocas veces he visto en el cine mexicano. La primera mitad alcanza momentos de perfección absoluta. Entabla conversación con We Need To Talk About Kevin y Babadook. La gran sorpresa del año en cuanto al cine mexicano.



18.- The Wonder - Dir. Sebastián Lelio



A primera instancia no parece que estemos frente algo mayor. Una película sobre una enfermera en 1862 que debe cuidar a una niña “milagrosa” que lleva meses sin comer y tan campante. Es el tono, el ritmo y las atmósferas lo que transforman esta anécdota en una batalla entre ciencia y religión. La cinta encuentra un punto en común entre estas posiciones que parecen totalmente opuestas: en ambas existe la necesidad humana de narrar historias y aferrarse a ellas. Lo que otorga la extra milla a esta cinta es la actuación soberbia de Florence Pugh. Ya denle un maldito Oscar.



17.- Barbarian - Dir. Cregger



Barbarian es de esas películas donde inevitablemente uno termina gritándole a la pantalla. Tan impredecible como divertida, gran parte del éxito de esta cinta radica en el ingenioso (y casi impecable) guión escrito por el mismo Cregger, quien si bien no elude (ni busca eludir) ciertos clichés del género, resulta notable cómo arma la historia, haciendo uso de inesperados cambios de tono e inteligentes giros de tuerca que provocan extrañeza, susto y hasta risa. Con atmósferas inquietantes y un gran manejo de cámara, Barbarian contagia los miedos diarios a los que se enfrentan las mujeres cuando salen a la calle, cuando un extraño les habla o cuando la policía las ignora al pedir ayuda.



16.- Emergency - Dir: Carey Williams



La frase en el póster de Emergency afirma “No es lo que parece”, y en efecto, esta película se viste como comedia adolescente de excesos, pero cuando llegamos al extraordinario final nos damos cuenta que todo el tiempo estuvimos frente a otra cinta, mil veces más interesante e inteligente. Emergency es una de las mejores películas sobre la situación racial reciente en Estados Unidos, una que tras la máscara del terror y la comedia, demuestra que ser un adolescente negro en los Estados Unidos es doblemente dfícil y peligroso que aquellos de tez blanca. El sorpresivo final te deja con la boca abierta.



15.- The Batman - Dir: Matt Reeves



En un género donde salirse de la fórmula equivale al suicidio en taquilla, The Batman es una de las películas más arriesgadas del cine basado en cómics de 2022. No hay historia de origen, superbatalla final o la gran escena de acción por computadora. Incluso la línea entre “buenos” y “malos” resulta difusa. A cambio, Matt Reeves entrega una película noir, un relato hard-boiled que sucede en una Ciudad Gótica corrupta y asquerosa, como nunca la habíamos visto. Como era de esperarse, Robert Pattinson le cerró la boca a los “haters” que lo descartaban como un buen Batman, pero quien se lleva la noche es el irreconocible Colin Farrel interpretando a una versión fabulosa de El Pingüino. La mejor película de superhéroes del año.



14.- Atenea - Dir: Romain Gavras



Hoy día ya cualquiera hace un plano secuencia. Su uso ha proliferado al grado que se convierte en un ejercicio de demostración de fuerza y no en una herramienta narrativa. Una excepción reciente es Atenea, donde Roman Gavras (abrevando de su experiencia en el mundo del videoclip) monta este complejísimo espectáculo valiéndose de todo truco posible (cámaras IMAX, drones, grúas gigantes) excepto el uso de la computadora. El resultado es abrumador y poderoso: una cinta asfixiante, plena de planos secuencia que te contagian la adrenalina y el vértigo de la pelea entre la policía francesa y un grupo de jóvenes que toman la ciudad con lujo de violencia. Absolutamente impresionante.



13.- RRR - Dir: S.S. Rajamouli



Nadie lo vio venir. Una cinta de “Tollywood” se erigió como una de las mejores películas de acción del año. Lo hace a punta de escenas de acción tan descabelladas como bien filmadas, un ritmo vertiginoso, una historia siempre al borde de lo ridículo y una gran dosis de bailes, muchos bailes. RRR es una celebración al cine como entretenimiento puro. Ya quisiera Marvel tener el 1% de eficacia, imaginación y personalidad que tiene RRR.



12.- The Northman - Dir. Robert Eggers



Eggers resiste los embates que usualmente acompañan a una producción de alto presupuesto: la presión de los estudios, la obligación de ser comercialmente viable. El resultado es sorprendente: una épica brutal, violenta, sucia, con una atmósfera intoxicante donde todo grita furia. Frente a todo este destello técnico, está la presencia sobrehumana de un Alexander Skarsgård colmado de ira y músculos. Olvídense de los superhéroes: aquí estamos hablando de hombres con cuerpos de auténticos dioses y sin un ápice de CGI.



11.- Elvis - Dir. Baz Luhrmann



El Elvis de Baz Luhrmann peca de asepsia, pero si llega al podio de 2022 es por la extraordinaria forma que plasma el éxtasis que provocaba Elvis en sus presentaciones. Los viejos trucos del director sirven para algo más que un simple despliegue de habilidad visual, las secuencias musicales son de una fuerza contundente, momentos como los conciertos en Las Vegas o la primera presentación de Elvis son absolutamente logrados. El arma secreta es Austin Butler, una de las mejores actuaciones del año.



10.- Pleasure - Dir: Ninja Thyberg



¿Dedicarse al porno es negocio o placer? Pleasure, la ópera prima de Ninja Thyberg es una cinta que desmitifica al porno como una actividad donde las mujeres solo pueden ser víctimas. Esta cinta nos muestra las fuerzas que operan tras la pornografía: el porno no está exento de burocracia, de repetición, de planeación mínima de tomas , y claro, de abuso, aunque este no sea un requisito sine qua non. Pleasure es una mirada compleja, inteligente, sin tabús ni lances morales, hacia la industria del porno. Extraordinaria.



9.- TÁR - Dir: Todd Field



Solo comparable con Blue Jasmine (Allen, 2013), el trabajo de Cate Blanchett en TÁR es absolutamente sorprendente. La cinta es un poderoso estudio de personaje que no sería nada sin su brillante actuación. Tár es una ultra famosa directora de orquesta cuya vida -para nuestro morboso deleite- se descarrilará frente a nuestros ojos. Field va mostrando varios momentos en la cotidianidad de esta famosa directora con una puesta en escena sumamente cuidada (reminiscencias a Kubrick) que no le tema a las largas escenas sostenidas ni a la frialdad en su fotografía. TÁR es una película que te va ganando poco a poco para llegar a un cierre doloroso y contundente.



8.- The Fabelmans - Dir: Steven Spielberg



A diferencia de Cuarón, Sorrentino, o Branagh, Spielberg usa a su familia como pretexto para hablar de lo que realmente le interesa: el costo de ser artista y el poder del cine, no solo como gran fábrica de realidades fantásticas y experiencias escapistas, sino como poderosa herramienta para cambiar la realidad y a partir de esa mentira encontrar la verdad. Totalmente conmovedora. Una cinta que todo cinéfilo debe ver.



7.- Aftersun - Dir: Charlotte Wells



De nueva cuenta: no es el qué sino el cómo. A partir de un par de fotografías y una anécdota personalísima, la debutante Charlotte Wells arma esta cinta sobre una niña que pasa unas vacaciones con su padre. Es de ese tipo de películas donde parece que no pasa nada pero en realidad pasa mucho, y duele mucho. El triunfo no está en la historia, sino en cómo la cuenta, la economía de diálogos y explicaciones así como el uso tan afortunado del lenguaje cinematográfico para revelar los misterios de esta cinta. El más allá como una fiesta interminable.



6.- Heojil kyolshim (La Decisión de Partir) - Dir. Park Chan- wook



El escenario lo hemos visto antes: un detective empieza a enamorarse de la principal sospechosa de un posible asesinato. Park Chan-wook utiliza la anécdota como vil pretexto para un despliegue de estilo cinematográfico extraordinario. Al inicio no se entiende nada (y parece ser intencional) pero poco a poco la trama se dibuja. Lo interesante es la enorme cantidad de recursos con los que el director va narrando su película. Es una cinta que tiene el vértigo de un blockbuster veraniego pero que se sigue sintiendo como cual cine contemplativo. Park Chan-wook parece no tener límites.



5.- Moonage Daydream - Dir. Brett Morgen



La segunda gran experiencia inmersiva del año. Un viaje alucinante al planeta Bowie, uno de los artistas más importantes y avanzados del siglo XX. En este Bowie by Bowie lo escuchamos hablar del proceso creativo pero principalmente de las razones de la creación y su circunstancia, así como de los costos que exige ser un artista. Si el arte es placer, hay mucho placer en esta película, tanto que te hace sentir feliz de estar vivo y haber escuchado la música del extraordinario David Bowie.



4.- NOPE - Dir: Jordan Peele



En la superficie, NOPE es otra película de terror con temática extraterrestre, pero el trasfondo es mucho más complejo e interesante. En esta cinta Peele está haciendo un comentario sobre el status actual del cine post-pandémico. Es una industria donde un puñado de marginados aún quiere hacer cine alejándose del poderío digital, privilegiando lo real por encima del artificio y el espectáculo vacío.



3.- Top Gun - Dir: Joseph Kosinski



La gran experiencia inmersiva del año es también un acto de resistencia frente a la idea de que el cine no se entiende sin CGI. Tras la fachada de una película de avioncitos, lo que hay es un auténtico grito de guerra hacia el cine hecho para plataformas y el dominio de la computadora. Tom Cruise (poseído por el espíritu de Harold Lloyd y Buster Keaton) está dispuesto a dar la batalla por el cine análogo, por aquel cine que se hace para la pantalla grande, así le cueste la vida. Eres un grande, Tom.



2.- The Banshees of Inisherin - Dir: Martin McDonagh



Melancólica y triste. Una película con una atmósfera engañosamente tersa que en el fondo esconde algo tan perturbador como enternecedor. Son dos los grandes temas que esta cinta traza. El primero, un (¿falso?) debate sobre si es mejor tener una vida trascendente o simplemente ser una buena persona. Pero en sus capas más profundas, estamos frente a una cinta sobre la mecánica de los conflictos humanos y la estupidez que ello conlleva. Cualquiera que sea el ángulo, la película se beneficia con actuaciones extraordinarias por parte de todo el reparto, así comouna atmósfera de tristeza y melancolía de la que es difícil salir inmune. Obra mayor.



1.- Licorice Pizza - Dir. Paul Thomas Anderson.



A Paul Tomas Anderson le toman tan solo los primeros 5 minutos de Licorice Pizza para trapar nuestra atención. Licorice Pizza posee la cualidad de ser una película inmune a los “spoilers”. No importan los detalles de la trama, lo que importa es ver cómo sucede, cómo lo narra el director, como lo actúan y, principalmente, cómo le afecta a la audiencia. Eso a lo que le llaman “cinema”. Si Licorice Pizza fuera un álbum, sería el “Grandes Éxitos” de Paul Thomas Anderson, una cinta engañosamente elemental, con tics que nos recuerdan a muchos otros filmes del mismo autor, pero que en el fondo encierra el genio de un cineasta en absoluto control sobre su arte.



Licorice Pizza es el Once Upon A Time in Hollywood (Tarantino, 2019) de Anderson: una cinta enamorada de Los Ángeles, de sus calles, de sus personajes, y de su glamour pedestre. Es la cinta más feliz y optimista de Paul Thomas Anderson, una que mediante su aparente sencillez revela una alegría intoxicante y una maestría absoluta en los encuadres, la música (¡ese soundtrack!), el ritmo y las actuaciones.



Uno quisiera que la película no acabara nunca.

