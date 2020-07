Lozoya y su “criterio de oportunidad”

Grabó a todos aquellos que recibieron un pago a cambio de un voto más que aprobara la reforma energética. Sí, al puro estilo de Carlos Ahumada. Y lo hizo porque sabía que en algún momento podría servirle, pero también en el afán de comprobar los recursos que le entregaron para tal fin. De hecho, fue el consejo que le dio un viejo amigo, al que quizá deba delatar también.

Me hacen saber que Presidencia ya fue informada sobre varios de los nombres en las grabaciones de Emilio Lozoya. De ahí su urgencia por avanzar en el tema. La relevancia temporal y electoral de las voces en el material del ex Director de Pemex son, indudablemente, oro molido para la 4T.

AMLO no dejaba de repetir: “lo sabía, lo sabía”, mientras le enlistaban algunos de los nombres que Lozoya revelará en breve, cuando los tiempos acordados con la FGR lo lleven a abrir su caja de Pandora. Legisladores de ese tiempo y ex dirigentes partidistas recibieron, según las pruebas del ex Director de Pemex, sendos fajos de billetes a cambio de una aprobación.

Fuentes cercanas al caso me informan que en las grabaciones de Lozoya también aparecen algunos nombres hoy vinculados a Morena. Ante ello, para que existiera un trato, se acordó omitir a dichos personajes, “pues ya será el propio Presidente quien se encargue de platicar con esas personas y alinearlas”, me hicieron saber.

Emilio Lozoya pretendía tener acceso al “criterio de oportunidad” y de esa manera evitar la cárcel, de hecho, me comentan que continúa insistiendo en ello, sin embargo, fuentes en Palacio Nacional me confirman que dicho privilegio no le será otorgado, (dado lo mediático y representativo del caso), pero le concederán descuentos en su condena y algunas bondades carcelarias.

De esta manera, aunque Lozoya “aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”, no podrá evitar prisión, pues ello le jugaría en contra a la 4T ante la opinión pública y podría ser capitalizado por la oposición. En Palacio Nacional dicen que con el ex Director de Pemex, tienen un “rico pastel” que irán partiendo poco a poco, sin engolosinarse.

Y así como revelé hace dos semanas en este mismo espacio que el principal objetivo de Lozoya y la 4T es Luis Videgaray, (tanto en los temas de Odebrecht y la cuestionada compra de Agro Nitrogenados), de la misma manera reconfirmo que el interés del Presidente por Enrique Peña es nulo, derivado de un acuerdo de palabra signado el mismo día que AMLO visitó como candidato ganador Palacio Nacional.

No habrá pues, “criterio de oportunidad” que separe a Lozoya de la cárcel, pero tendrá menos años de los pensados, además de que logrará con sus grabaciones lo que más le importa en este momento: desmarcar a los miembros de su familia señalados por presunta complicidad. Aunque no lo parezca, el ex Director de Pemex tiene varias cartas bajo la manga, y hasta la sartén por el mango, cuestión de tiempos y acuerdos. Veremos.

[email protected]

Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx