EPN responde, y AMLO respira

Justo dos días después de que López Obrador comentara en su “mañanera” que “respetaba y consideraba” a Enrique Peña, particularmente por no haber intervenido en los resultados electorales del 2018, el expresidente decidió responder la llamada que, de manera deliberada, no contestó la noche del pasado 17 de abril.

Y es que tal como lo revelé en esta columna para EL UNIVERSAL hace quince días, AMLO buscó platicar con EPN cuando no lograba asimilar el rechazo a su reforma eléctrica en San Lázaro. En aquel momento pidió le efectuaran la llamada, y con el auricular en alta voz, los timbrazos retumbaron sin obtener respuesta alguna (cosa que nunca antes había ocurrido).

Al de Tabasco (además de enojado y ansioso por lo ocurrido), le precisaba cerciorarse de que su “nuevo amigo” cumpliera con no publicar alguno de los varios videos que, según sujetos cercanos a EPN en España, muestran a personas (o quizá familiares), del presidente en situaciones polémicas.

El propio jueves 21 de abril, cuando compartí la negativa de Peña a responder la llamada de AMLO, el presidente fue enterado de esta columna y envió sendos mensajes a su antecesor a través de su “mañanera”. El mexiquense se informó de ello, y dos días después, decidió contestar su celular.

Me hacen saber que la nueva conversación se desarrolló en la cordialidad. EPN reiteró que mientras se respeten los acuerdos signados en julio del 2018, con un apretón de manos en Palacio Nacional, (mismo que incluye a algunos de sus más cercanos colaboradores), el material de la temida videoteca permanecerá guardado.

Lo cierto es que todo parece indicar que finalmente Peña tiene “la sartén por el mango”, pues ante la cercanía del fin del sexenio y el presunto crecimiento de la oposición, alguno (o algunos) de esos materiales en video podrían salir a la luz pública, y con ello, buscar disminuir las opciones de Morena para repetir en 2024.

López Obrador respiró después de que Peña respondió su llamada, pues los videos auténticamente le preocupan, podrían ser “la puntilla” para su proyecto, más no para su popularidad. “EPN afirmó que el acuerdo sigue en pie, pero podría no ser así”, me dijeron fuentes ubicadas en España, todas ellas cercanas al expresidente. ¿Habrá doble discurso? Ya veremos.