EPN confía en el pacto, me dicen en España

Está tan tranquilo como desde el primer día que dejó de ser Presidente. Le informan o se entera de lo que ocurre en México, de las constantes referencias a su persona y ex colaboradores, así como del caso en el que Emilio Lozoya, (“Emilito”, como le decía en corto), pretende “venderlo” a cambio de “salvar su pellejo”.

Fuentes cercanas a Enrique Peña Nieto en España y nuestro país, (mismas que en diversos momentos me han dado detalles del mexiquense), me informan que la “revolución de Lozoya” no le inquieta en absoluto; “tiene un acuerdo de caballeros con AMLO desde aquella visita a Palacio Nacional, cuando todavía era candidato ganador”.

La tranquilidad de Peña Nieto radica en que, (a decir de amigos suyos en España que pidieron les guarde anonimato), el propio AMLO le aseguró, aquel 3 de julio del 2018 en Palacio Nacional, que en ningún momento buscaría investigarlo o exhibirlo, más allá de algunas referencias mediáticas o jurídicas, si fueran necesarias.

Enrique Peña ha dicho en algunas pláticas que AMLO le agradeció no haber buscado hacer fraude, y de esa forma, evitar su victoria en las urnas, como según él ocurrió cuando Felipe Calderón arribó a la Presidencia. De hecho, me comentan que el tabasqueño le afirmó, mientras caminaban, que “si las cosas se ponían muy rudas en algún momento durante el sexenio, iría por cualquiera de su equipo, menos por él”.

¿Cuál será la postura de López Obrador después del caso “Lozoya” y ante lo competidas que se observan las elecciones del 2021?, ¿mantendrá en pie su pacto de caballeros con Peña Nieto?, ¿existió en realidad dicho apretón de manos en Palacio Nacional como muchos afirman y asegura el propio EPN?

Consulté estas fuentes en España después de que el Presidente dijera que EPN deberá declarar ante los señalamientos de Lozoya, y la postura continúa siendo la misma. “En caso de ser necesario, (me dijeron), dará curso al trámite, declarará por escrito y ahí quedará todo. AMLO está cumpliendo su palabra; Enrique está tranquilo y no piensa moverse del sitio en que se encuentra”.

De acuerdo a lo que me informan, al expresidente Peña no le preocupó la detención de Lozoya y su posterior declaración, pues además de que algunos de los presuntos delitos ya prescribieron, hay un pacto de caballeros que lo cobija ante cualquier circunstancia. Habrá ruido mediático, sí, mucho, y más ante la cercanía del 2021, pero encarcelamiento de EPN, nunca, o cuando menos el mexiquense está muy confiado en ello. Veremos.

