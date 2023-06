Recuperar la Ciudad de México: 2024

El escenario de la Ciudad de México es bastante efervescente. No sólo porque Claudia Sheinbaum ha abandonado su labor como jefa de gobierno de la Ciudad, por su aspiracionismo, sino que dejó a bocajarro una ciudad que tintinea su colapso. El ambiente es tan desolador en este momento que la cantidad de noticias que salen diariamente sobre delincuencia en la ciudad se van elevando. Balaceras en Patriotismo, en Tlalpan, en el norte de la ciudad en menos de una semana. Resulta imposible normalizar el estado de violencia que dejó Sheinbaum a los capitalinos.

Creo que es un momento importante para cuestionar todas y cada una de sus acciones, pero no solo por poner en evidencia sino para saber a partir de dónde debemos edificar nuestro nuevo rumbo.

La ciudad que ha pasado por gobiernos tan precarios como el actual, tiene todas las posibilidades de emerger hacia un nuevo rumbo y sin lugar a dudas lo hará.

Contrario a lo que se piensa, el reto de la oposición no está en derrocar al actual gobierno que ya tambalea por su propio peso, el reto está en saber el rumbo en el que destinaremos nuestros esfuerzos en los próximos años.

La semana pasada Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano llamó a redoblar esfuerzos rumbo al 2024. Los movimientos políticos se van desplazando y las acciones se van materializando. La inexistencia de las alianzas como se anuncia en los medios son simplemente una respuesta de congruencia. La ideología debe recaer precisamente en los ciudadanos y no en aquellas entidades políticas que padecen del mismo problema que el actual gobierno. En ese sentido MC ha construido en tiempo récord un frente sólido que se perfila sin duda hacia el 2024 de la mano de los ciudadanos.

Es precisamente su carácter civil lo que construye un lazo profundo con las personas y la vida política.

MC tiene el reto enorme de seguir siendo el contrapeso tanto en ideas como resultados de un movimiento que verdaderamente represente la voz de las y los mexicanos, al mismo tiempo que debe mantener su congruencia por encima de todo pronóstico en el que se sostengan sus ideales ante todo.

De esta forma, por ejemplo, Alejandro Piña fue nombrado como el nuevo coordinador estatal del Movimiento Chilango con el objetivo de generar los movimientos necesarios ante la construcción de un escenario político y estratégico favorecedor no solo para la Ciudad de México sino para el resto del país en una elección que representa no solo el hartazgo hacia quienes no construyeron el México que prometieron sino que se empeñaron durante los últimos años a destruir de manera indiscriminada todas las instituciones formadas a lo largo de nuestra historia democrática como país.

Es por eso que el optimismo está latente en las personas que creemos en un México mucho mejor, un México civil y reforzado desde las y los mexicanos, donde sobre todo se escucha y se atiende desde la ciudadanía.

Estamos en un momento cúspide para la política en México, esa que hoy está en la boca de todas y todos porque ya no estamos indiferentes hacia el país que queremos construir. Hoy sabemos cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las injusticias que nos siguen amedrentando.

Este es el momento ciudadano para retomar nuestro México.

Twitter: @alepuente100