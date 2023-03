La voz de los ciudadanos, la voz de la CDMX

La vida después de la pandemia por covid se transformó en nuestra nueva realidad. Comenzamos a apropiarnos de nuevos conceptos como teletrabajo y nómadas digitales. La Ciudad de México ha sido un gran epicentro para estos nuevos migrantes que laboran remotamente desde otras partes de mundo. México no es el único destino que vive este fenómeno, países como Portugal y España son también lugares con bastante afluencia de nómadas digitales. Lo cierto es que el romanticismo detrás de esta idea siempre tiene consecuencias y casi nunca favorables para la gente local.

En esta columna he hablado de la crisis que atraviesa actualmente la Ciudad de México bajo la pésima administración de la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que no solo ha tenido la peor administración del Metro de la Ciudad de México, sino que además ha convertido en un caos sin solución para la movilidad de los millones de capitalinos que deben trasladarse día con día.

Los urbanistas sueñan con ciudades que cumplan las reglas de los 15 minutos donde cualquier actividad cotidiana como la escuela o el trabajo quede tan solo a 15 minutos de la vivienda. La realidad en una ciudad como ésta cada vez se aleja más de ello. Apenas el año pasado Claudia Sheinbaum firmó una alianza con la empresa Airbnb para incentivar el turismo creativo: la llegada de más nómadas digitales a la Ciudad. Sin embargo, y a pesar de que haya declarado que esto no tendría impacto sobre los inmuebles, la realidad muestra otros datos. Los capitalinos están siendo desplazados silenciosamente. Muchos vecinos de las principales colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc han denunciado haber sido desalojados de manera ilegal para luego convertir sus antiguos hogares en espacios disponibles para plataformas como Airbnb. Las rentas también han subido, y el salario promedio en México está lejos de poder cubrir estas cuotas.



Los que vivimos en esta ciudad sabemos el valor de crear una ciudad en beneficio de todas y todos los que llegan a residir en ella, sin embargo, la esfera política de la actual administración parece tener los ojos en otros proyectos como la campaña presidencial. Es principalmente una mentira que Sheinbaum comprenda las necesidades de los capitalinos, mucho menos la de todas y todos los mexicanos. Esta ciudad está detenida entre la austeridad y la incapacidad de trabajar de manera eficaz. Los gobiernos en Europa han detenido el alza de los precios, los han topado en beneficio de las personas que más lo necesitan. Necesitamos un gobierno que nos mire y no haga más difícil la competencia laboral y sobre todo genere condiciones para tener vivienda y transportes dignos. Somos 16 alcaldías, todas a medias, sin comunicación eficiente. Sin proyectos claros. Sin alternativas sustentables. La infraestructura parece un sueño inalcanzable tras este gobierno que solo busca culpar al pasado, pero entendamos una cosa muy importante, y es que esta no tiene que ser nuestra realidad.



Los que crecimos aquí y los que ya son de aquí, sabemos que esta es una ciudad que lo tiene todo para vivir mejor. Aún con la mirada ausente de los gobiernos actuales, la voz ciudadana se ha hecho escuchar y valer.



Twitter: @alepuente100