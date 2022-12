La reforma en ciberseguridad es una oportunidad para la innovación

En los últimos meses en el Congreso mexicano se ha estado discutiendo la legislación sobre ciberseguridad. Este debate llega en un momento clave para posicionar a México como líder en el ecosistema digital para Latinoamérica, al continuar atrayendo inversión de capitales a la vez que impulsa a los pequeños y medianos empresarios que día a día crecen sus proyectos utilizando los medios digitales y el internet.



Allied for Startups, una red mundial de organizaciones startup fundada en 2014, reconoce la oportunidad que tiene el Congreso de la Unión para fortalecer la innovación, la inclusión y la consolidación de la economía digital a través de la reforma integral en ciberseguridad.



Sólo como referencia; de acuerdo con las últimas predicciones de la firma especializada Gartner, para 2025, el 60% de las organizaciones tomarán en cuenta la ciberseguridad como factor determinante a la hora de realizar transacciones y compromisos comerciales con terceros.



Para garantizar que esta reforma integral no inhiba la innovación ni el crecimiento de los pequeños emprendedores que utilizan los medios digitales como plataforma de mercado, estamos convencidos de que el camino es el trabajo en estrecha colaboración con las instituciones.



Precisamente, en Allied for Startups, nuestra misión es crear un consenso mundial sobre políticas públicas que tengan un impacto positivo en empresas de alto crecimiento, hagan crecer el espíritu emprendedor y la economía digital.



Nuestra red de más de 45 organizaciones se extiende por 35 países y 5 continentes y representa a miles de emprendedores en todo el mundo.



Nuestros miembros son asociaciones comerciales regionales y nacionales y organizaciones de la sociedad que representan y apoyan a miles de nuevas empresas.



Al dar voz a las startups, ayudamos a inyectar la perspectiva del mañana en la conversación, cambiando el enfoque de los tomadores de decisión hacia el futuro de lo digital. Estamos trabajando para lograr mejores políticas para las nuevas empresas y, al mismo tiempo, estamos logrando mayor inclusión en la economía digital y en general.



Confiamos que en México, el nuevo marco regulatorio considere la oportunidad para la consolidación del ecosistema digital en el país y sea el inicio de una discusión colaborativa en torno a una economía digital que sea inclusiva e incluyente de las nuevas empresas y emprendedores mexicanos.



