Lo que vemos nos engaña

Lo que no se ve en una pantalla es tan importante como las escenas filmadas cuando te cuentan una historia. El cómo te la desarrollan, la forma en que se edita, lo que se sugiere aunque no se diga, también. Y hay dos piezas que son buen ejemplo del mismo caso: The starcaise (La escalera).

El primero es un documental de 13 capítulos que está en Netflix, dirigido por el oscarizado Jean-Xavier de Lestrade y que sigue al intrigante Michael Peterson y su juicio por el supuesto asesinato de su esposa al pie de las escaleras de su mansión en Carolina del Norte.

Cómo el acusado sostiene desde un principio hasta el final su inocencia, la forma en la que su abogado David Rudolf va logrando explicar todas las aristas que parecen imposibles de defender y los dudosos procedimientos de la justicia americana son seguidos por esta lente paciente y sigilosa que te mete hasta la médula de los hechos y sus protagonistas. El cineasta siguió este caso durante 15 años.

Por otro lado, está la versión ficcionada de la historia en HBO Max. Lleva el mismo nombre, pero su aproximación es diferente: toma elementos de la realidad pero agrega, quita y observa desde una distancia permeada por la subjetividad de un guión creado para convertirse en un producto adictivo. Protagonizada por un reparto de lujo: Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg y Juliette Binoche.

La serie romantiza a los personajes y pone en imágenes las escenas del posible accidente, asesinato o ataque que se barajean en el juicio. Incluso agrega una hipótesis tras el caso.

Lo interesante es apreciar cómo de algo real se construye toda la fantasía y, por otro lado, a pesar de intentar abarcar la realidad, siempre estará el rompecabezas incompleto: lo que se decidió cortar en la sala de edición, las escenas que dio miedo incluir, las que quitaban ritmo... Y en eso, tanto el documental como la ficción estarán siempre de acuerdo: no hay pieza objetiva, ni montaje que logre esquivar la espada del desequilibrio.