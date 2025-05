Metal Lords y el quiebre de estereotipos perniciosos

Al pasar de las décadas, el cine gringo se ha encargado de compartir y atestar al espectador de películas con argumento contadas desde la perspectiva de los adolescentes, en las cuales el punto predominante a alcanzar es el ser aceptados por un determinado grupo social, ir o planear la fiesta de sus sueños o el conquistar al chico o chica inalcanzable de la escuela, y en las que, gran parte de éstas suelen ser predecibles, ya que pocas son las cintas que se arriesgan a romper con los convencionalismos para entregarnos un producto original. Metal Lords es una de ellas y lo logra de manera majestuosa.

Cinta escrita y producida por D.B. Weiss (Game Of Thrones) y dirigida por Petter Sollett (Nick y Nora, una noche de música y amor) Kevin (Jaeden Martell, IT) y Hunter (Adrian Greensmith, Shelter), dos jóvenes imberbes quienes cursan la preparatoria, fundadores de su banda de metal Skullfucker, buscan la manera de dar a conocer su música no sólo en su escuela, sino al nivel internacional como las grandes leyendas de la era del rock, la oportunidad se les presentará por medio de la postulación en la guerra de bandas que su escuela convoca.

¿El conflicto? Creen que ser un dúo no es suficiente, por lo que su objetivo será encontrar a un bajista qué sirva de complemento para su grupo y sonar más enérgicos.

Tras su incansable búsqueda y aparente fracaso, Kevin se encontrará por causa del destino con Emily (Isis Hainsworth, Wanderlust) su compañera de clases quien toca el contrabajo y que intentará convencer para que sea parte de su grupo de metal.

"No eres nada. Eres algo. Eres alguien".

Al tratarse de una cinta que habla sobre el rock y el metal, géneros musicales marginados y estigmatizados por la sociedad, se temía que fuera una cinta más que criticara e hiciera mofa sobre las personas que disfrutan de estos géneros. Afortunadamente no fue el caso, sí bien utiliza elementos cómicos y burlescos, se usan como eje para desmantelar prejuicios y estigmas que desde décadas atrás se han usado contra los individuos que disfrutan de escuchar y crear este estilo musical.

"El metal es compromiso, dedicación, sacrificio, es algo serio".

De la misma forma, Metal Lords propone que nada es lo que parece. Debajo de esas vestimentas, collares y pulseras con picos, y maquillajes a lo corpse paint, existen personas con sentimientos, problemas y emociones iguales al resto quienes sólo buscan expresarse por medio de la música, y que al contrario de lo que pensarán las personas quiénes no gustan o empatizan con estos géneros “pesados”, Metal Lords manifiesta que el alcohol, las drogas y las mujeres no lo son todo dentro de la escena, que nadie es superior a otra persona, ni por su personalidad, gustos o físico, y resalta la trascendencia de la responsabilidad afectiva dentro de las relaciones amorosas en una etapa tan turbulenta cómo lo es la adolescencia —-todas estas moralejas nunca pudieron haber resonado con tanta fuerza de no haber sido por que fueron dichas por los grandes íconos del metal Scott Ian, Rob Halford, Tom Morello y Kirk Hammet—-.

Metal Lords, estrenada en 2022 por medio de la plataforma Netflix, llegó para declarar que se puede utilizar este dispositivo cinematográfico para derrocar ideas retrógradas, que la maldad, lo oscuro, malicia o escándalos no es exclusivo de un sector o tribu urbana, y que es posible transmutar lo que en su momento fue desestimado en favor de quienes sólo buscan expresarse artísticamente y hacer del metal y/o el rock un estilo de vida.

Ojo Verité, reseñista, analista y crítica cinematográfica. Gestora cultural. @ojo_verite_

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js