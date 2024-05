Bebé Reno y las repercusiones de la masculinidad hegemónica.

De acuerdo con la definición de CNDH que cita la UNAM1 La masculinidad hegemónica puede definirse cómo los rasgos, actitudes y comportamientos de los hombres que buscan obedecer un modelo de masculinidad que reproduce mandatos tales como: rechazar todo aquello que sea femenino, ser heterosexual y rechazar otro tipo de orientaciones, ser “fuerte” física y mentalmente, no pedir ayuda puesto que un hombre “siempre puede solo”, entre otros estándares que son normalizados -que esté normalizado no quiere decir que esté bien- a los que se ve sometidos por presión social y terminan por ocultarse bajo máscaras machistas.

A lo largo de los siete episodios que conforman esta miniserie escrita por Richard Gadd estrenada el pasado 11 de abril por la plataforma de Streaming Netflix, el comediante Donny Dunn (Richard Gadd) narra mediante voz en off lo que lo llevó a tomar acciones legales contra su acosadora Martha (Jessica Gunning) seis meses después; ¿Por qué tardó tanto? La respuesta la irá desmenuzando alrededor de los capítulos posteriores.

A Martha la conoce en el pub donde trabaja; las visitas se vuelven parte de su cotidianidad, pero todo se torna extraño una vez que Martha consigue su correo electrónico y le manda cientos de mensajes a cualquier hora, todos los días. A pesar de que a Donny le resulte incómodo, lo deja pasar. Todo empeora una vez que Martha lo va a ver a sus shows de Stand Up, pues este siendo su válvula de escape y refugio, ella se entromete y después lo deja expuesto con sus compañeros del trabajo.

Aún y cuando las cosas se vuelven físicas, sus compañeros en ningún momento se inmutan en cuanto a correrla del lugar y presentar quejas o denuncias, pues, al parecer su establecimiento y el prestigio vale más que la integridad de uno de sus trabajadores.

simultáneamente, Donny sale con Teri (Nava Mau) una chica transexual que conoció en una red social de citas. A palabras de Donny, es la chica de sus sueños, pero esto en sí mismo implica un problema pues mantiene en las sombras sus preferencias sexuales por qué él mismo no se explica por qué razón y desde cuándo “dejó de ser heterosexual”.

¿O sí lo sabe? En algún punto se pregunta sí sus preferencias cambiaron estrepitosamente a causa del abuso sexual que sufrió en manos de Darrien (Tom Goodman-Hill) guionista de un aclamado programa de TV quién lo convenció de hacer cosas juntos, prometiéndole fama y un futuro prometedor en el mundo del Stand Up.

Es necesario insistir que si bien es en el cuarto episodio dónde se advierte que se expondrán temas sexuales explícitos, la serie en sí es difícil de ver; Donny no escatima en exponer sus vivencias tanto con su acosadora como con su abusador sexual, por lo que es prudente aconsejar que, debido a su alto nivel explícito, la serie no es para cualquiera.

Las visitas al apartamento de Darrien se vuelven frecuentes; de inicio para hacer correcciones a los guiones que Donny escribía, hasta que las visitas sólo se enfocaron en que Darrien lo incitara a consumir diversas drogas, él, a regañadientes, accedía.

Una vez que se desmayara por el exceso en el consumo de estas sustancias, Darrien aprovechaba para agredirlo.

¿Por qué Donny no lo denunció a él también? ¿Sería acaso que por el cargo que Darrien ocupaba dentro de la industria, no dudaría en arruinarle la vida? ¿Podría ser que por no existir pruebas contundentes que demostraran la culpabilidad de Darren, sería una denuncia hecha en vano? ¿O por qué el hecho de aceptar lo ocurrido lo haría sentirse “menos hombre” y así evitar la vergüenza de terceras personas que se atrevieran a poner en tela de juicio su masculinidad?

La vida sexual de Donny se ve fracturada en dos ocasiones puesto que el abuso sucedió durante la relación amorosa con su ahora ex novia, Keeley (Shalom Brune-Franklin) y por esto, naturalmente, le costaba recuperar su libido.

Más tarde, la historia con Teri se repite; debido al trauma Donny sólo sentía atracción sexual hacia Martha, situación que Teri no pudo soportar pues ella se sentía indeseable. Ya no se sentía mujer.

A pesar de que Teri tenía el derecho de salir de una relación en la que no iba a permitir que se le ocultara -aún y si esto fuera con la intención de protegerla-, no termina de entenderse por qué si tanto presumía de su profesión cómo psicóloga desistió tan deprisa de dejar a Donny a su suerte, pudiendo ayudarlo en lugar de hacerlo sentir aún más culpable por su vivencia y el complicado proceso de digerir y buscar apoyo cuando se sintiera listo y no por presión de ella, Teri fue la menos empática, pues siempre buscó que se le reconociera, y si bien esto en sí no tiene nada de malo, querer ser el foco de atención en un momento en el que un ser querido estaba pasando un mal rato, la posiciona como una persona egoísta.

No es hasta que Martha amenaza de muerte a Donny y a su familia en un mensaje de voz que, tras dos años de acoso y un año de hostigamiento a los padres de Donny, se dicta una sentencia de nueve meses en prisión y cinco años de restricción.

Donny puede, al fin, retomar su vida. ¿O no? No lo parece, pues siguió con el mismo patrón al decidir retomar la amistad con su abusador. Pareciera que de todo lo vivido, no aprendió nada. Al contrario, se hizo más daño al ahora haberse obsesionado con Martha; los cientos de mensajes de voz guardados en su celular los escuchaba como forma de consuelo o para encontrar la gratificación instantánea que no podía obtener de sí mismo.

Bebé Reno no da más que un final triste a la vez que preocupante; ahora que se sabe el contexto de la razón de por qué ese apodo en particular, por un instante, se puede empatizar con la dolencia y la falta de Martha, ya que el bebé reno que acompañó la infancia infeliz de Martha, ese objeto de apego, la llevó a buscar ese objeto en cada una de las personas que acosaba.

Lo que se consigue inferir de los últimos minutos del episodio final dejan la puerta abierta a que exista la posibilidad de que los papeles se inviertan; Donny será ahora quien acose.

La polémica miniserie está causando tal revuelo que los espectadores eufóricos -mejor dicho, morbosos- por revelar las identidades reales de los personajes, puesto que desde el primer capítulo se hace la aclaración que la historia está basada en vivencias reales del mismo Richard, lo llevaron a pedir a la audiencia por medio de la red social X que “cesen de especular quienes podrían ser las personas en la vida real ya que ese no es el objetivo del programa”.

¿Por qué los espectadores se ven con el derecho de indagar más allá de lo que, en este caso, Richard, se atrevió a contar? ¿Qué ganan con eso?

Algo similar sucedió con el caso del actor y cantante Drake Bell, cuando en el documental ‘Silencio en el Set’ qué se estrenó por la plataforma de Streaming MAX el pasado 16 de abril compartió el abuso sexual que sufrió en manos de Brian Peck quien, en su momento, fungió como su entrenador vocal. La audiencia disgustados con los actores y actrices que trabajaron de cerca con Drake durante ese periodo en que se transmitía la serie de Drake y Josh por la razón de no reaccionar y mostrar apoyo con la inmediatez que esperaban, el cantante tuvo que hacer un TikTok pidiendo a sus seguidores que no presionaran al actor Josh Peck y que él ya se había comunicado con él personalmente.

Por otra parte, es innegable que los medios audiovisuales han abierto puertas a que personas -famosas o no- se atrevan a compartir su testimonio ante vivencias no gratas con objetivos más allá del desahogo; alzar la voz ante estas atrocidades pueden lograr alcances positivos haciendo que quién lo vea o escuche que pudo o puede verse envuelto en situaciones similares sentirse acompañado e incluso, atreverse a contar su propia historia y esto en sí mismo se ha prestado a que se establezcan redes de apoyo y hacer estos procesos más llevaderos transformando estos traumas en algo catártico; también puede caber la posibilidad de que sí estas vivencias se ven con el foco erróneo las cosas se pueden salirse de control como está siendo el caso de Bebé Reno.

