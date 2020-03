¿Por qué es un problema que opere Constellation Brands en Baja California?

Constellation Brands es una empresa de origen estadounidense que se dedica a producir y comercializar bebidas alcohólicas. En la actualidad tiene plantas de producción en: México, Australia, Canadá, Italia, Nueva Zelanda y su país de origen, Estados Unidos.

Esta compañía ha realizado diversos acuerdos internacionales para fortalecer su posición dominante en el mercado mundial, entre ellos uno de los más importantes fue adquirir derechos sobre la productora de cerveza más grande de México: Grupo Modelo para el mercado estadounidense. Esto se logró debido a que en el año 2013 el gobierno estadounidense bloqueó la adquisición de Grupo Modelo por parte de Anheuser-Busch InBev (la cervecera más grande del mundo) por temores a asfixiar a los productores locales. Como parte de las concesiones otorgadas por Anheuser-Busch InBev a Constellation Brands para completar su operación, se les permitió obtener los derechos de producción y comercialización de Grupo Modelo, vendiéndole también una planta productora de cerveza y una vidriera en Coahuila (lo que le da una ventaja en la disminución de sus costos).

En México, la empresa cuenta actualmente con dos plantas cerveceras en operación y una en construcción ubicadas en: Piedras Negras, Coahuila; Cuidad Obregón, Sonora y, Mexicali, Baja California; esta última se empezó a construir en 2016. El tercer fin de semana de marzo de este año se realizó una consulta cuidadana sobre la planta de Baja California y la mayor parte de la población participante votó en contra de que se continuara con el proyecto. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que se suspende la construcción de este, en el 2017 varios agricultores y activistas también se manifestaron en contra y la planta detuvo su construcción.

Una de las razones más importantes para este rechazo es el uso y consumo de agua, ya que para producir un litro de cerveza se necesitan de tres a cinco litros de este líquido vital. Y es que el Río Colorado, principal fuente de abastecimiento de agua para la entidad, se encuentra presionado por la explosión demográfica que la región ha presentado en los últimos 40 años, lo que ha llevado a que los agricultores del Valle de Mexicali sufran constantes cortes y reducciones de agua, lo que afecta sus cosechas e ingresos.

Los reclamos de la población local se enfrentan a los dichos de la empresa, quienes comentan que las necesidades de esta planta no consumirán más del 1% del recurso disponible. Pero, lo que no se está mencionando es que dicha demanda del líquido no va a salir de los canales en los que el recurso hídrico todavía puede ser aprovechado para este tipo de actividades privadas, pues por su alto contenido mineral afectaría el costo de producción de la empresa. Por lo que el agua que se va a utilizar es de los pozos provenientes del acuífero Valle de Mexicali, la cual presenta un alto grado de déficit. Además, de acuerdo con estimaciones de Alfonso Andrés Cortés Lara, el consumo de la planta cervecera representaría, por lo menos, 44% del agua disponible para uso humano en la zona, por lo que es probable que existan otros impactos negativos que todavía no sean conocidos por la sociedad.

Por otro lado, llama la atención que ante la cancelación del proyecto los gobernadores de los estados de Nayarit y Tabasco reaccionaron mencionando que ellos podrían abrir las puertas a la empresa cervecera debido a que desde su punto de vista sus entidades “tienen agua suficiente”. Es preocupante que sólo estén pensando de forma economicista, sin considerar la parte social o ecológica; parece que no cuentan con una visión de futuro y que se les olvida que el agua es un derecho humano, que es necesaria para que podamos alimentarnos y para poder vivir.

Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Correo: [email protected]